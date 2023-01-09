İlişki bitti ama evleri ayıramadılar! Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu birlikte yaşamaya devam ediyor

Aralık ayının sonunda ayrıldıklarını açıklayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun birlikte yaşamaya devam ettiği ortaya çıktı. Kendine yeni bir tutan güzel oyuncunun yoğun iş temposundan dolayı toparlanamadığı için evden ayrılamadığı öğrenildi.

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, aralık ayının sonunda Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkilerinin bittiğini duyurdu. ilişkisinin iddia edildiği gibi 3. kişiden dolayı bitmediğini söyleyen güzel oyuncunun Yazıcıoğlu ile aynı evde kalmaya devam ettiği öğrenildi. Çiftin barıştığı iddia edilirken gerçek ortaya çıktı.

İŞ YOĞUNLUĞUNDAN DOLAYI TAŞINAMADI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yalı Çapkını dizisinin yanı sıra ünlü bir güzellik markasının reklam yüzü olan Saraçoğlu'nun ayrılık kararından sonra ev tuttuğu ancak yoğun iş tempodan dolayı taşınmadığı öğrenildi. Yazıcıoğlu ile Uskumruköy'deki bir sitede bulunan 2 katlı villada yaşayan güzel oyuncu, arkadaşlıkları devam ettiği için vakit buldukça eşyalarını topladığı ve yavaş yavaş yeni evine taşınıyor.

4 YILLIK İLİŞKİLERİ BİTTİ

31 Aralık'ta Instagram hesabından ayrılık paylaşımı yapan Afra Saraçoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı: "Birkaç gündür basında hakkımızda çıkan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Mert ile 4 yıl süren çok mutlu bir ilişki yaşadık. Ancak sürdürdüğümüz ilişkimizi, aldığımız ortak bir karar ile sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırma kararı aldık. Dostluğumuzun devam ettiğini belirtmekle beraber bu kararımızda hiçbir 3. kişinin dahili bulunmadığını bilmenizi isteriz. Geçirdiğimiz bu hassas süreçte hiç kimseyi zan altında bırakmadan özel hayatımızın mahremiyetine hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz."