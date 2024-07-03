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İlhan Şen, Esas Oğlan dizisinden ayrıldı

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Yakışıklı oyuncu İlhan Şen, Hadise ile partner olacağı Esas Oğlan dizisinden ayrıldı. Hadise'nin yeni partneri ise Serhat Teoman oldu.

Başarılı oyuncu İlhan Şen, geçtiğimiz günlerdir BKM imzalı Esas Oğlan dizisiyle imza aşamasına gelmişti. Hadise ile partner olmaya hazırlanan oyuncu kadrodan ayrılma kararı aldı.

YENİ TEKLİFİ KABUL ETTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İlhan Şen'in yeni dizi projesi merakla bekleniyordu. Safir dizisinin ardından gelen teklifleri değerlendiren başarılı oyuncunun son olarak Esas Oğlan dizisiyle görüştüğü konuşulmuştu. Hadise'yle partner olacağı konuşulan yakışıklı oyuncu, yabancı bir dijital projeyi teklifi gelince diziden ayrıldı.

SERHAT TEOMAN DAHİL OLDU

Hadise'nin Ceren, Seda Bakan'ın da Selma rolünü oynayacağı dizinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. Dizinin iki erkek başrolünden biri Şükrü Özyıldız olurken Hadise'nin yeni partneri için Serhat Teoman ile anlaşıldı.Gain'de yayınlanacak Esas Oğlan dizisinin çekimleri, Temmuz ayının ikinci haftasında başlayacak. Romantik komedi türündeki 8 bölümlük dizinin çekimleri İstanbul'da gerçekleşecek.

İlhan Şen, Esas Oğlan dizisinden ayrıldıİlhan Şen

İlhan Şen, Esas Oğlan dizisinden ayrıldıSerhat Teoman

Ecem Altan
Ecem Altan
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Serhat Teoman İlhan Şen Hadise Dizi Televizyon Magazin Haberler

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