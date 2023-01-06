İkinci kez hamilelik heyecanı yaşayan Hazal Kaya, karnı burnunda pozlarını paylaştı
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İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan başarılı oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaştı. Kız bebeği bekleyen oyuncunun hamilelik pozları kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
2019 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile nikah masasına oturan Hazal Kaya, aynı yıl içerisinde ilk bebeği Fikret Ali'yi kucağına aldı. Şimdilerde ikinci kez hamilelik heyecanı yaşayan başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
KARNI BURNUNDA POZLARINI PAYLAŞTI
Doğumuna günler kala kamera karşısına geçen Hazal Kaya, "Leyla Süreyya" adını verecek. Karnı burnunda çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan oyuncu, "Canım kızım" notunu yazdı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken ünlü isimler de sessiz kalmadı.
ÜNLÜ İSİMLER SESSİZ KALAMADI
Celil Nalçakan "Nasıl güzelsiniz. Maşallah ikinize de kuzum yazarken Selin Şekerci de "Aşkım teyzeciğim" yorumunu yaptı. Öykü Serter, Songül Öden, Berk Oktay, Merve Özbey ve Şükran Ovalı gibi birçok isim de yorumlara nazar boncuğu emojisi koydu.