İkinci kez hamile olan Hazal Kaya bebeğinin ismini açıkladı, herkesin aklına tek bir şey geldi

İkinci bebeğine hamile olan Hazal Kaya, geçtiğimiz gün bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu söylemişti. Güzel oyuncu kızının ismini de takipçileriyle paylaştı. Ali Atay ve Hazal Kaya'nın "Leyla"sı geliyor. Ünlü oyuncunun isim açıklamasından sonra herkesin aklına Ali Atay'ın Leyla ile Mecnun dizisi geldi.

Mutlu evlilikleri magazin camiasında hayli takdir gören ünlü oyuncular Hazal Kaya ve Ali Atay çifti ikinci bebeklerini bekliyor. Şu sıralar yeniden hamilelik heyecanı yaşayan Kaya, sosyal medya hesabından büyüyen karnıyla ilk pozunu verdi.

ÖNCE KORKUTTU SONRA MÜJDELERİ ART ARDA VERDİ

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından düşük tansiyonla mücadele ettiğini söyleyen ve "Güzel şeyler geliyor" diyen Hazal Kaya'nın hamile olduğu ortaya çıkmıştı. İlk olarak bebeğinin cinsiyetini açıklayan, Kaya kız bebek bekledikleri müjdesini vermişti.

AKILLARA "LEYLA İLE MECNUN" DİZİSİ GELDİ

Güzel oyuncu hamilelik pozunu paylaşarak, fotoğraf etiketinde kızının ismini de takipçileriyle paylaştı."Nasıl ilk ben duyuramadım ama! Sürpriz yumurta yükleniyor" Kaya, kızlarının ismini "Leyla" olarak açıkladı. Ünlü oyuncunun açıklaması sonrası Ali Atay'ın Leyla ile Mecnun dizisine atıfta bulunan sosyal medya kullanıcıları esprili paylaşımlar yaptı. Çiftin, Fikret Ali adında 3 yaşında oğulları var.