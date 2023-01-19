İkinci Bahar dizisinde Ömer'i oynayan Ekim Mağden, değişimiyle gündem oldu

Bir döneme damga vuran İkinci Bahar dizisinin Ömer'i Ekim Mağden, değişimiyle adından söz ettirdi. Uzun yıllar sonra ortaya çıkan oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti.

1998-2001 yılları arasında yayınlanan ve başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Tarık Pabuççuoğlu, Nedim Saban, Şener Şen, Türkay Şoray ile Güven Hokna'nın yer aldığı İkinci Bahar dizisinde "Ömer" karakterini oynayan Ekim Mağden, yıllar sonra gündeme geldi.

DEĞİŞİMİ GÖZLERDEN KAÇMADI

Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Ekim Mağden yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde 43 yaşında olan oyuncu, gözlerden uzak sakin bir hayat yaşıyor. Dizideki sarı saçlarıyla dikkat çeken oyuncunun, koyu renkteki saçları ve beyazlayan sakalları dikkat çekti.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nden mezun olan Ekim Mağden, İkinci Bahar'daki rolüyle bir dönem adından sıkça söz ettirmişti.