İki hayranı konsere geç çıktığı için şarkıcı Madonna'ya dava açtı

ABD'nin New York kentindeki konserine iki saat geç çıkan dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'ya, iki hayranı sahneye geç çıktı diye dava açtı.

İki Madonna hayranı, geçen ay New York'taki konserine iki saat geç çıkması nedeniyle ünlü şarkıcı hakkında dava açtı. Mahkeme belgelerine göre, konserin 20:30'da başlaması gerekiyordu ancak konser 22:30'dan sonra başlamış ve 01:00 civarında bitmişti. Konserler geç başladığı için birçok kişi sabah erken işe gittikleri için konserden erken ayrılmak zorunda kalmıştı.

Madonna

MADONNA HAYRANLARI, ÜNLÜ ŞARKICIYA DAVA AÇTI

İki Madonna hayranı, organizatör Live Nation ve mekan Barclays Center'a "yanıltıcı reklam, ihmalkar yanıltma, haksız ve aldatıcı ticaret uygulamaları" için dava açtı. Michael Fellows ve Jonathan Hadden tarafından açılan davada, Madonna'nın geçmişte de konserlerine geç başladığına dair örnekler verildi. Dava dosyasında belirtilen başka gecelerde de (14 ve 16 Aralık) Madonna'nın aynı mekanda iki saatten fazla sahneye geç çıktığına dikkat çekildi.

Madonna

Mahkeme belgelerinde konuyla ilgili, "Davalılar, bilet sahiplerine bilette yazılı olan başlangıç saatinin ve reklamda belirtilen saatin çok daha geç başlayacağı konusunda herhangi bir bildirimde bulunmadı ve bu da bilet sahiplerinin saatlerce beklemesine neden oldu." ifadelerine yer verildi.