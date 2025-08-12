İclal Aydın'ı yıkan acı haber

İclal Aydın'ı yıkan acı haber
2020 İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı'nda yaşamını yitiren ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz'ün teyzesi İclal Aydın, bu kez kuzenlerinden gelen acı haberle sarsıldı. İkizlerin annesi Tülin Batmaz trafik kazasında ağır yaralanırken, kardeşi Ferhat Batmaz hayatını kaybetti. Kuzenleri Furkan Özküçük'ün ameliyatı ise başarılı geçti.

30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altında kalarak cansız bedenlerine ulaşılan 15 yaşındaki ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz'ün acısı hâlâ tazeyken, oyuncu ve yazar İclal Aydın bu kez kuzenlerinden gelen yıkıcı bir haberle sarsıldı. İkizlerin annesi Tülin Batmaz, trafik kazası geçirdi.

KAZA CAN ALDI

Edinilen bilgilere göre, kaza sırasında Tülin Batmaz ağır yaralandı ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aynı araçta bulunan kardeşi Ferhat Batmaz ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan bir diğer kuzenleri Furkan Özküçük'ün ameliyatının başarılı geçtiği öğrenildi.

İCLAL AYDIN'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

İclal Aydın, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı şu sözlerle duyurdu, " Dün sabaha karşı meydana gelen bir trafik kazası sonucunda sevgili kuzenimiz ve Sayra&Çınar Vakfı yöneticilerinden, ikizlerimizin dayısı Ferhat Batmaz'ı kaybettik. Çocuklarımızın annesi, vakıf başkanımız Tülin Batmaz ise şu anda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde ağır yaralı ve bir yaşam mücadelesi veriyor.

Kaza sırasında yaralanan diğer kuzenimiz Furkan Özküçük'ün ameliyatı başarılı geçti.

Bugün 12 Ağustos 2025 ikindi namazını takiben Halil Efendi Camii'nde kılınacak cenaze namazı ardından Ferhat'ımızı Kemal Paşa Cennet Bahçesi'nde defnedeceğiz. Dualarınız ve destekleriniz için teşekkür ederiz."

