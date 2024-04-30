İbrahim Tatlıses ve Mustafa Keser Arasındaki Tartışma Devam Ediyor

Başarılı müzisyen Mustafa Keser, geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses hakkında konuşmuştu.

Mustafa Keser, "Orhan Gencebay iyi bir müzisyendir ama iyi bir ses sanatçısı değildir. Müslüm Gürses Türkiye'nin en lezzetli seslerinden biridir ama hayatımda dinlemedim çünkü kötü okuyor" demişti.

"BANA KONUŞAMAZ"

Keser'in bu sözlerine çok kızan İbrahim Tatlıses ise "Mustafa Keser'e sorun, onu da sahneye çıkaran kimmiş? Kanal 6'daki 'İbo Şov'a çıkardım, oradan aldı yürüdü.

Bana da zamanında konuşur gibi oldu ama ben önlemimi aldım, konuşamaz. Nankör insanı sevmiyorum" açıklamasıyla gündeme gelmişti.

"KÖR OL AMA NANKÖR OLMA"

Keser için "Çok iyi bir müzisyendir, onu inkar edemem" diyen Tatlıses, "Ama tüm bu sanatçılar için söyledikleri hadsizliktir. Gündemde kalmak istediği için bunları yapıyor.

Kişi olarak da haddini bilmeli. Hayatım boyunca nankör olmadım. Kör ol ama nankör olma. Ben nankörleri hayatım boyunca sevmedim" ifadelerini kullanmıştı.

"BU YALANA SON VERMEMİZ LAZIM"

Mustafa Keser de Tatlıses'e karşılık verdi. "Söylemezsem Olmaz" programına konuk olan Keser, "Bunu 30 senedir yapıyor, bu yalana bir son vermemiz lazım" dedi ve ekledi:

"1978'de plak yaptım o arada Müzeyyen (Senar) Abla bana 'Seni gazinoya çıkarsam gelir misin?' dedi. Pembe Köşk Gazinosu'na solist oldum. İlk profesyonel deneyimim burada başladı. Müzeyyen Abla beni lanse etti. 1987 yılında da beni parlatan bir kaset yaptım: Yeşil Yeşil. Türkiye çapında tanındım. 1995 yılındaki "Alo" programımla da şöhrete eriştim."

Tatlıses'in şovuna 1993 yılında konuk olduğunu açıklayan Keser, "İkinci ya da üçüncü programına Seda Sayan'la birlikte bizi konuk ettiler. Herkesi ben çıkardım, ben çıkardım.

Bunun psikolojide adı vardır. Bu yalanı söyleye söyleye kendi de inanmaya başladı beni çıkardığına. Hatta birkaç programına katıldım. Her programda söyleyince asabım bozuldu.

Bir programa davet etti, gitmedim. 'Hastayım' dedim. Doktor almış yanına, çiçekler falan eve kadar geldi. Sonra hanım, 'Boş ver buraya kadar gelmiş' dedi katıldım. Ama yine aynı şeyi yaptı" dedi.

"BEN ONDAN SANATÇI OLARAK 300-500 KAT BÜYÜĞÜM"

Mustafa Keser, sözlerini "İbrahim Tatlıses, bir namus ahlak temsilcisi olarak televizyonlardan 30 yıldır millete ders verir. Ama kendi yaşantısına bakarsanız bilmiyorum bir bağdaşma var mı?

Saygıdan bahseden arkadaş karşısında çoluk çocuk olmadığının farkında değil. Ben ondan 3-5 yaş büyüğüm ama sanatçı olarak 300-500 kat büyüğüm" diye noktaladı.