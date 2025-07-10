İbrahim Tatlıses'ten sert veda: Artık hiçbir bağım kalmadı

İbrahim Tatlıses'ten sert veda: Artık hiçbir bağım kalmadı
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Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen İbrahim Tatlıses, bu kez sosyal medyadan yaptığı açıklamayla beş yıldır yanında çalışan Mevlüt Aybı ve 'kirvesi' Metin Cantimur'la tüm bağlarını kopardığını duyurdu. Ünlü türkücü, "Artık ne yanımda çalışıyorlar ne de beni temsil ediyorlar" sözleriyle iki isme de kapıyı tamamen kapattı.

Son dönemde ailesiyle yaşadığı problemlerle sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses, bu kez uzun yıllardır yakınında bulunan iki ismi hayatından çıkardığını açıkladı. Ünlü türkücü, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla hem beş yıldır yanında çalışan Mevlüt Aybı hem de kamuoyunda "kirvesi" olarak bilinen Metin Cantimur ile yollarını ayırdığını duyurdu.

"BENİ ARTIK TEMSİL ETMİYOR"

Tatlıses, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"5 yıl boyunca yanımda çalışan Mevlüt Aybı ile artık hiçbir bağım kalmamıştır. Görev süreci sona ermiştir ve kendisi şu anda ne yanımda çalışmakta ne de beni temsil etmektedir. Ayrıca kamuoyunda 'kirvem' olarak bilinen Metin Cantimur ile olan dostluğum da bitmiştir. Dostlarıma ve sevenlerime duyurulur."

İbrahim Tatlıses'ten sert veda: Artık hiçbir bağım kalmadı

Bu açıklama, Tatlıses'in çevresindeki yakın isimlerle yaşadığı kopuşlara bir yenisini daha ekledi.

"45 YILLIK DOSTUM BENİ SIRTIMDAN VURDU" DEMİŞTİ

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz aylarda Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken görüntülenmiş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yıllardır dost bildiği bir kişiden büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getirmişti. Ünlü sanatçı, "İnsan 45 senelik dostundan darbe yerse ne olur? 45 yıl biriyle birliktesin, sigarayı bıraktırıyorsun, dost diyorsun, sonra senin sırtından vuruyor. Ömer Hayyam ne demiş: 'Seni arkandan vurana kızma, çünkü sırtını dönen sensin, haklı.'" diyerek geçmişteki kırgınlığını açıkça ifade etmişti.

Tatlıses'in bu açıklamalarının ardından yaptığı son paylaşım, yakın çevresiyle olan ilişkilerindeki değişimi bir kez daha gözler önüne serdi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMehmet Karacabey:

Çookta fifi

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Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Çok önemli bir haber, gerçekten... Yemişim İbo'yu...

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Haber Yorumlarıvd5v87skqr:

herkes gider birgün yaşam tek kişiliktir

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Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Üslubu düzeltmiş darbeyi yiyince. Bir zamanlar sinirlendiği herkese ''feriştahın gelse elimden alamaz seni'' derdi. Büyüklenenleri Allah ne hallere sokar bir bilsek.

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Haber Yorumlarımurat:

bizene Allahin magara ayisindan

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
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