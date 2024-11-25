İbrahim Tatlıses'ten kötü haber! Sevenlerinden dua istedi

İlk olarak oğlu Ahmet daha sonra da kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı polemiklerle gündeme gelen İbrahim Tatlıses, şu sıralar ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

YÜRÜMEKTE ZORLANIYOR

14 Mart 2011 gecesi Maslak'ta uzun namlulu silahla saldırıya uğrayan ve uzun süre tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan ancak kısmi felç kalan 72 yaşındaki türkücü, yürümekte zorluk çekiyordu. Tatlıses bunun üzerine fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başladı.

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü şarkıcı, "Hocamla seanslara tekrar başladık. Allah herkese acil şifalar versin beni yürüteceğine inanıyorum. Dualarınızı eksik etmeyin." dedi.

İşte Tatlıses'in o paylaşımı;