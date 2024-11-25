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İbrahim Tatlıses'ten kötü haber! Sevenlerinden dua istedi

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Son dönemde yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen İbrahim Tatlıses, yürüme yetisini kaybetmesi sonrası yeni bir tedavi sürecine başladı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

İlk olarak oğlu Ahmet daha sonra da kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı polemiklerle gündeme gelen İbrahim Tatlıses, şu sıralar ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

YÜRÜMEKTE ZORLANIYOR

14 Mart 2011 gecesi Maslak'ta uzun namlulu silahla saldırıya uğrayan ve uzun süre tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan ancak kısmi felç kalan 72 yaşındaki türkücü, yürümekte zorluk çekiyordu. Tatlıses bunun üzerine fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başladı.

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü şarkıcı, "Hocamla seanslara tekrar başladık. Allah herkese acil şifalar versin beni yürüteceğine inanıyorum. Dualarınızı eksik etmeyin." dedi.

İşte Tatlıses'in o paylaşımı;

İbrahim Tatlıses'ten kötü haber! Sevenlerinden dua istedi

İbrahim Tatlıses'ten kötü haber! Sevenlerinden dua istedi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin
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Yorumlar (28)

Haber YorumlarıAziz Dağ:

Millete faydan olduğu kadar Dua alırsın

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Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Neden dua edelim. ne hayrını gördükü millet.

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Haber YorumlarıHackan :

Devletin yanında durarak milletine faydası oldu. Sizlerin bunu anlaması zor. Arka planda neler olduğunu bir bilseniz baba deyip devlete ve hükümete sarılırsınız. Kıymetini anlardınız.

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Haber Yorumlarıacili biber:

para icin yapmadigin kalmadi hadi simdi seni kurtarsinda gürelim

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Haber YorumlarıMR CAMEL:

Ne garip bir zamanlar inşaat işçilerine fırca kayan parasını ödeyemeyen o işçilere üzülmüştüm o dönemde kadınların ayağına sıkacak kadar erkek ibo bu ahlar toplansa hak edıyor bence

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Haber YorumlarıHüso Fıso:

Milleti ayağından vurdururken acaba yürüyemez diye hiç düşündümü

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Haber YorumlarıSami İşgören:

senin neyine dua edecem ibo tırnağınız azıcık yeri tuttumu yemediğiniz nane yok bu yaşta

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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Seni hiçbir zaman dinlemeyen ve icraatlarını sevmeyen biri olarak umarım iyileşirsin diyorum.. Sağlık ve yaşam hakkı bambaşka bir olay. Hasta olan ve şifa bekleyen herkesin iyileşmesi dileği ile.

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Haber YorumlarıSebahattin Yakar:

neden dua edecekmisin duama yazlk

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Haber YorumlarıÇağdaş Güney:

Sadece başlarina bişey gelince dua isterler, allah derler

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