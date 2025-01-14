İbrahim Tatlıses'ten duygulandıran Ferdi Tayfur paylaşımı

2 Ocak'ta Antalya'da tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta İstanbul'da benzeri az görülecek bir cenaze töreninin ardından toprağa verilmişti.

CENAZE TÖRENİNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

Tayfur'un cenaze törenine İbrahim Tatlıses de katılmıştı. Gözyaşlarına hakim olamayan Tatlıses, cenaze töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı: "Arabeskin prensini kaybettik, babasını değil prensini kaybettik. Mekanı cennet olsun inşallah. Arabeskin prensini yolcu etmeye geldik. Türkiye'nin başı sağ olsun. Çok ekmeğini yedik. İbo Show'a geldi reytingler tavan yaptı. Sanatçı belli bir saatten sonra ailesinden çıkar halkın malı olur, halk onu sahipleniyor. Belirli bir saatten sonra halk ona sahip çıkıyor.'

"UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ"

Tatlıses, Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Araçta seyahat eden Tatlıses, Ferdi Tayfur'un "Emmoğlu" şarkısını dinlediği ve eşlik ettiği anları paylaştı. Tatlıses paylaşımına "Seni hiç unutmayacağız, unutturmayacağız. Arabeskin prensi." notunu da düştü. O anlar sosyal medyada kısa sürede çok beğenildi.