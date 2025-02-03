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İbrahim Tatlıses'ten asistanı ile imam nikahı kıydığı iddiasına yanıt: Bebekler gibi bakıyor

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Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, kendisinden 25 yaş küçük asistanı Tuğçe Korkmaz ile gizlice imam nikahı kıydığı iddialarına yanıt verdi. Tatlıses, iddiaları yalanlayarak, 'Bu hanımefendi benim elim ayağım, işinde gücünde. Bana bebekler gibi bakıyor' dedi.

İbrahim Tatlıses'in kendisinden 25 yaş küçük asistanı Tuğçe Korkmaz ile imam nikahı kıydığı iddia edilince Tatlıses, hakkındaki iddiaya yanıt verdi.

İbrahim Tatlıses'in gönlünü bir süredir birlikte çalıştığı asistanı Tuğçe Korkmaz'a kaptırdığı iddia edildi. İddiaya göre ikili gizlice imam nikahı kıydı. Tatlıses'in kendisinden 25 yaş küçük asistanı Tuğçe Korkmaz ile imam nikahı kıydığı iddiası eleştiri almaya başlayınca açıklama gecikmedi.

"HANIMEFENDİ İŞİNDE GÜCÜNDE"

Tatlıses, Özbekistan dönüşü konuyla ilgili 2. Sayfa kameralarına konuştu. Ünlü isim "Bu hanımefendi benim elim ayağım, işinde gücünde… Bana bebekler gibi bakıyor" dedi. İmparator, Tuğçe ile aralarında bir evlilik olmadığını net bir şekilde dile getirdi.

İbrahim Tatlıses'ten asistanı ile imam nikahı kıydığı iddiasına yanıt: Bebekler gibi bakıyor

7 ÇOCUKTAN 11 TORUN

İlk evliliğini Urfa'da Adalet Durak ile yapan Tatlıses'in bu evliliğinden Gülden, Gülşen ve Ahmet Tatlı adında 3 çocuğu bulunuyor.

Perihan Savaş ile yaptığı evlilikten Melek Zübeyde adında bir kız çocuğu olan Tatlıses'in Derya Tuna'dan da İdo isminde bir çocuğu bulunuyor.

2011 yılında Ayşegül Yıldız ile evliliğinden Elif Ada adında bir kızı olan Tatlıses'in, 1990'lı yıllarda Işıl Çıtak ile kısa süreli birlikteliğinden ise Dilan adında bir kızı var.

7 çocuğu olan İbrahim Tatlıses'in 11 torunu bulunuyor.

İbrahim Tatlıses'ten asistanı ile imam nikahı kıydığı iddiasına yanıt: Bebekler gibi bakıyor
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAhmet Yilmaz:

nikah a gerek yok ki kendi aranız da hallediyorsunuz

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Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Çok dindar ya nikahsız olmaz diyor

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

tosun, önüne gelene

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Haber YorumlarıFerit Durer:

senden her şey beklenir valla

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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Ne biçim adam bu.. Hakikaten tiksiniyorum artık

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