İbrahim Tatlıses, Neşet Ertaş'ın Vefatında Mezarı Başında Saygı Durdurdu

İbrahim Tatlıses, Neşet Ertaş'ın Vefatında Mezarı Başında Saygı Durdurdu
Türk Halk Müziği'nin önemli ismi Neşet Ertaş'ın vefatının 13. yılı dolayısıyla Kırşehir'de düzenlenen 'Neşet Ertaş'a Vefa' etkinliğinde İbrahim Tatlıses, Ertaş'ın kabrini ziyaret etti ve büyük usta için duyduğu saygıyı dile getirdi. Ziyaret vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandı.

KIRŞEHİR (İHA) – Türk Halk Müziği'nin usta ismi Neşet Ertaş'ın vefatının 13. yılı dolayısıyla Kırşehir'de düzenlenen 'Neşet Ertaş'a Vefa' programına katılan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ; Ertaş'ın Bağbaşı Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyaret etti.

Mezar başında dua eden Tatlıses, Neşet Ertaş'a duyduğu saygıyı dile getirerek; "Neşet ustayla bir kez programa çıkmıştık. Bir de İzmir Havalimanı'nda karşılaşmıştık. Onun çok ekmeğini yedik, büyük bir sanatçıyı kaybettik, Allah rahmet eylesin. Öldükten sonra kıymeti biliniyor" dedi.

Tatlıses'in kabir ziyareti vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Kırıkkale'den geldiğini belirten Murat Duruyürek isimli vatandaş; "Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret etmek için geldim. Burada İbrahim Tatlıses'i görünce çok duygulandım ve mutlu oldum" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
