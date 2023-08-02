İbrahim Tatlıses mal varlığını tek tek açıkladı! Hotellerden, kebap salonlarına kadar yok yok

Türk Halk müziğinin güçlü sanatçılarından İbrahim Tatlıses hakkında çıkan mal varlığı tartışmalarına son noktayı koydu. Tatlıses sahip olduğu mal varlığını bir bir açıkladı. Tatlıses'in servetinin içinde hotelden, araziye, TV kanalından kebap salonuna kadar yok yok.

İmparator lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı. Tatlıses'in servetinde adeta yok yok. Kebap salonlarından otellere, limuzinden araziye sahip olan ünlü sanatçı mal varlığında olan her şeyi bir bir anlattı.

SERVETİNİ KENDİ AÇIKLADI

Geçtiğimiz günlerde medyada 'serveti dudak uçuklatan ünlüler' başlıklı bir liste yayınlanmıştı. Listede ismi ilk sıralarda bulunan Tatlıses, hakkında çıkan haberleri yalanladı. Listede belirtildiği gibi bir servete sahip olmadığını belirten Tatlıses, servetini kendi açıkladı.

MAL VARLIĞI DUDAK UÇUKLATTI

Tüm servetini yazılı olarak açıklayan İbrahim Tatlıses'in paylaşımı gündem oldu. TGRT'nin aktardığına göre İbrahim Tatlıses'in mal varlığı şu şekilde:

HOTELLER, KEBAP SALONLARI, ARAZİLER

"Seyrantepe'de 1.5 dönüm arsa üzerinde bulunan bir kebap salonu, TV binası, Tatlıses Şirketler Grubu binası, By Tatlısesgiyimin atölyesi ve mağazası, Demirciköy Alarko Sitesi'nde bir villa, Seyrantepe OYAK Sitesi'nde üç daire, Şanlıurfa'da bir daire, Şanlıurfa'da 3 dönüm arsa, İzmir Narlıdere Folkart Evleri'nde bir daire, Hadımköy Günışığı Konaklarında bir villa, 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 adet Mercedes marka otomobil, 3 Jeep, 1 limuzin, 20 şirket aracı, Bodrum Bitez'de 48 daireli Tatlıses Paradise apartları ve içinde bir villa, Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm üzerine denize sıfır 26 odalı Golo Beach Hotel, Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm arsa, Kuşadası'nda 8 dönüm üzerine 6 katlı 157 odalı 314 yataklı Tatlıses Otel, İstanbul'da 5 kebap salonu, Uydu kanalı ve D-Smart'ta yayında olan TV kanalı, birçok ilde ulusal yayın yapan Tempo TV."