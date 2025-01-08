İbrahim Tatlıses'in torunu Oxford'a başvurdu! Güzelliği daha çok konuşuldu

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, bu kez torunuyla gündeme geldi. Yıllar önce söylediği "Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık" sözü hala konuşulan Tatlıses'in hayalini torunu gerçekleştiriyor. İmparator lakaplı sanatçının ilk eşinden dünyaya gelen kızı Gülşen Tatlı'dan olan torunu Berfin Karakeçili, dedesinin hayalini gerçekleştirmek üzere.

Habertürk'ün haberine göre Harran Üniversitesi Reklamcılık Bölümü mezunu olan Berfin Karakeçili, İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi'ni istiyor. Berfin Karakeçili'nin Oxford başvurusunun sonucu beklenirken, İbrahim Tatlıses'in yıllar önce sarf ettiği "Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık" sözleri yeniden gündeme geldi.

GÜZELLİĞİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tatlıses'in torunu Karakeçili'nin güzelliği sosyal medyada da gündem oldu. Bazı kullanıcılar "Maşallah bu ne güzellik" yorumunu yaptı.