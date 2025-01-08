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İbrahim Tatlıses'in torunu Oxford'a başvurdu! Güzelliği daha çok konuşuldu

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İmparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, yıllar önce "Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık" diyerek uzun süre gündemden düşmemişti. Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı'dan olan torunu Berfin Karakeçili, dedesinin hayalini gerçekleştiriyor. Karakeçili'nin Oxford'a başvurduğu öğrenilirken, güzelliği ise sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, bu kez torunuyla gündeme geldi. Yıllar önce söylediği "Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık" sözü hala konuşulan Tatlıses'in hayalini torunu gerçekleştiriyor. İmparator lakaplı sanatçının ilk eşinden dünyaya gelen kızı Gülşen Tatlı'dan olan torunu Berfin Karakeçili, dedesinin hayalini gerçekleştirmek üzere.

Habertürk'ün haberine göre Harran Üniversitesi Reklamcılık Bölümü mezunu olan Berfin Karakeçili, İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi'ni istiyor. Berfin Karakeçili'nin Oxford başvurusunun sonucu beklenirken, İbrahim Tatlıses'in yıllar önce sarf ettiği "Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık" sözleri yeniden gündeme geldi.

İbrahim Tatlıses'in torunu Oxford'a başvurdu! Güzelliği daha çok konuşuldu

GÜZELLİĞİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tatlıses'in torunu Karakeçili'nin güzelliği sosyal medyada da gündem oldu. Bazı kullanıcılar "Maşallah bu ne güzellik" yorumunu yaptı.

İbrahim Tatlıses'in torunu Oxford'a başvurdu! Güzelliği daha çok konuşuldu
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıDoğrucu:

Bi bitmedileler ya millet ekmek bulamaz bunlar mişletin parasıyla neler yaparlar neler

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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Bu mu çok güzel.. Güldürmeyin insanı

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Vallahi benziyor kendisine

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Haber Yorumlarıcemalettin acar :

güzel görmesek tamam diyecektim.

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