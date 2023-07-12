İbrahim Tatlıses'in 'Kilo vermesi lazım' dediği Beren Gökyıldız'dan cevap geldi

İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından çocuk oyuncu Beren Gökyıldız'la ilgili paylaşımda "Yeşil Vadi'nin Kızı'nın 5-6 kilo vermesi gerek. Kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek. Ben güzel kızımızı Ankara'da profesörün kebap salonunda görmüştüm kebaba düşkünlüğü sürmez inşallah" dedi. Paylaşımın ardından Tatlıses ile yıllar önce kebapçıda çektirdiği fotoğrafı paylaşan çocuk oyuncu ise "Bahsi geçen kebapçı" diyerek kalp emojisi koydu.

Zaman zaman gündeme dair yaptığı yorumlarla adından söz ettiren sanatçı İbrahim Tatlıses, 13 yaşındaki oyuncu Beren Gökyıldız'ın kilo vermesi gerektiğini söyledi. Tatlıses'in "5-6 kilo vermesi gerek. Kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek" paylaşımına sessiz kalamayan Gökyıldız ile yıllar önce Tatlıses ile kebapçıda çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

"KİLO VERMESİ LAZIM, KEBABA DÜŞKÜNLÜĞÜ SÜRMEZ İNŞALLAH"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yeşil Vadi'nin Kızı dizisinin başrol oyuncusu Beren Gökyıldız'ı kilo vermesi konusunda uyaran Tatlıses, "Yeşil Vadi'nin Kızı'nın 5-6 kilo vermesi gerek. Kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek. Ben güzel kızımızı Ankara'da profesörün kebap salonunda görmüştüm kebaba düşkünlüğü sürmez inşallah. Abisini dinlerse sevinirim iyi çalışmalar kızım seni izliyorum" dedi.

TATLISES'LE POZUNU PAYLAŞTI

İbrahim Tatlıses'in paylaşımı kullanıcıları ikiye böldü. Bir kısım Tatlıses'in söylediklerini yanlış bulurken bir kısım da uyarıyı destekledi. İmparator'un paylaşımına Beren Gökyıldız'dan cevap gecikmedi. Tatlıses'in bahsettiği kebapçıda birlikte verdikleri pozu paylaşan Gökyıldız, "Bahsi geçen kebapçı" diyerek kalp emojisi koydu.