İbrahim Tatlıses, eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses'e öfke kustu: Ben vurulunca gidip kasamı boşalttı

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, eski eşi Adalet Sara ve büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile birbirine girdi. Oğlu ve eski eşinin Babalar Günü paylaşımı sonrası öfkeden deliye dönen İbrahim Tatlıses, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Magazin programına telefonla bağlanarak öfke kustu.

"45 SENEDİR MAAŞ ÖDÜYORUM, 7 DÜKKAN VERDİM ONLARI DA BATIRDI"

Canlı yayına bağlanan Tatlıses, yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi: "45 sene önce ayrılmışım 45 senedir maaş ödüyorum. Bir maaş ödemesem şirketi karıştırıyorlar. Oğluna yedi dükkan verdim, hepsini batırmış neyin helalliği? Benim hiçbir evladım mağdur olmamıştır, hiçbir evladımı mağdur etmedim. Ben hiçbir kadını mağdur etmem Perihan Savaş da olmak üzere. Ben Adalet hanımdan 45 senedir ayrıyım bir tek dini nikahımız düşmemiştir. O oğlum dediğim var ya Ahmet… En büyük ihaneti yapan o 7 tane dükkan verdim. En güzel dükkanları batırdı, istediği her yeri verdim. Benden ne istedilerse verdim daha ne yapayım?"

"AHMET'İN İSMİNİ BİLE DUYMAK İSTEMİYORUM"

"Varımı yoğumu veriyorum, yine kurtulamıyorum. 70 yaşında adam sahneye çıkıyorum. Ne zaman çıktım, para kazanmaya başladım yine başladılar… Canıma yetti artık. Sağlığımla mı uğraşayım onlarla mı, uğraşayım ne yapayım artık. Merhamet edin bana biraz… Hiçbir çocuğumu ihmal etmem. Bir tek en büyüğü hariç… Bir insana yedi dükkan verirsin yedisi de batar mı? Onun ismini bile duymak istemiyorum."

"BEN VURULDUM O GİDİP KASAYI BOŞALTTI"

"Bodrum'dan çıktım geliyorum bana çok ağır laflar etti. Onları şimdi söylemeyeceğim. Hastaneye gitti, eğer bir damla gözyaşı döktüysem… İhanete uğradım ihanete. Ben vuruldum, direk şirkete gidip kasayı boşaltı. Niye diğer çocuklarım yapmıyor da o yapıyor? Neden benim ellerim kasılıyor, hep içime atıyorum diye. Adalet Hanım senin bende ne hakkın var? Üç bin lira ödüyorum, daire verdim oturuyorsun."

"BANA BÜYÜ YAPTILAR, VARIMI GÜLÇİN'E BIRAKACAĞIM"

"Bodrum'daki evime domuz yağı sürmüşler… Yoksa ben burada çekirdek ailemi kurmuştum evleniyordum. Şu an o kişi ile ayrıyım. Dünya bir tarafa o bir tarafa… Şu an aramız açık ama ben evleneceğim bütün mallarımı da o kişinin üzerine yapacağım. Büyülerden sonra benimle görüşmek istemiyor. Ona her şey feda olsun, o benim sol yanım. Kimse yanımda yokken o benim yanımdaydı. Bu kişi Gülçin Karakaya'dır."

"MAL VARLIĞIMI MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞLAYACAĞIM"

"Aramızdaki yaş farkı hiç önemli değil, çocuklarım evlenmemi istemiyor 'para gitmesin' diye. Ben zamanı gelince paramı ne yapacağımı biliyorum. Hepsini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım. Lütfen beni kadın düşmanı göstermeyin. Ahmet bana geldi yalvardı, 'baba beni gel bu kadından kurtar' dedi. Şu an evli olduğu kadın için sonra gitti barıştı."