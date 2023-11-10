İbrahim Tatlıses, Atatürk'ü Anma Gününde Kızının İsmini Açıkladı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle kızının ismini açıkladı. Tatlıses, Atatürk'ü çok sevdiği için kızının ilk ismini annesinin ismi olan Zübeyde koyduğunu söyledi.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle açıklamada bulundu. Ünlü sanatçı rahmetle ve minnetle andığı Atatürk'ü çok sevdiği için 10 Kasım'da doğan kızı Melek Zübeyde'nin ilk ismini annesinin ismini koyduğunu söyledi.

Tatlıses " Bugün günlerden 10 Kasım cuma. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü. Ne mutlu Türküm diyene. Yine bir 10 Kasım aynı saatlerde, Nişantaşı'nda Alman Hastanesi'nde doğacak çocuğumu bekliyorum.

Yüce yaradan kucağıma bir kız evladı verdi. Ulu Önder Atamızı anarken, adı gibi Melek bir kız. Ulu önder Atamızında annesinin ismi Zübeyde'dir. İlk adı o yüzden Zübeyde Melek. Nurlar içinde yat Atam. Rahmetle ve minnetle anıyoruz. Atam" dedi.