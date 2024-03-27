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İbrahim Çelikkol, Gaddar dizisinin kadrosuna dahil oldu

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NOW TV'de yayınlanan ve başrollerini Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak ile Erdal Özyağcılar'ın paylaştığı Gaddar dizisinin kadrosu genişliyor. Diziye son olarak başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol katıldı.

KORKUT GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çelikkol, Gaddar'da yeraltı dünyasında acımasızlığıyla nam salmış Zakkum Kardeşler'in büyük ağabeyi Korkut'u canlandıracak. Yüzü asla gülmeyen ama kardeşlerine ölümüne bağlı Korkut karakterinin dizideki dengeleri değiştirecek.

GADDAR'IN KONUSU NE?

Uzun süren askerlik görevinden evine gelen Dağhan'ın (Çağatay Ulusoy) hayatı artık bıraktığı gibi değildir. Sevdiği kız Aydan (Sümeyye Aydoğan) ona haber vermeden çekmiş gitmiş, kardeşi Rüzgar (Fatih Berk Şahin) ise karanlık bir dünyanın içine düşmüştür. Dağhan'ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alıyor.

İbrahim Çelikkol, Gaddar dizisinin kadrosuna dahil oldu

İbrahim Çelikkol, Gaddar dizisinin kadrosuna dahil oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
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