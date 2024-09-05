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İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Büyükak'ın düğün kıyafeti alay konusu oldu

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Oyuncu İbrahim Büyükak ile mutlu bir evlilik sürdüren psikolog Nurdan Büyükak, Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın düğününde giydiği elbiseyle hiç beğenilmedi. Büyükak için "Farklı olacağım derken absürt olmuşsun" yorumu yapıldı.

Acun Ilıcalı ile yakın arkadaş olan ve daha önce TV8 ekranlarında program sunan İbrahim Büüykak, dün akşamki düğüne eşi Nurdan Büyükak'la katıldı. Büyükak'ın kıyafeti ise hiç beğenilmedi.

2018 yılında dünyaevine giren ve Aslan adını verdikleri bir erkek çocukları bulunan Büyükak çifti, ünlü çiftin düğününe gelerek poz verdi. Çiftin verdiği kıyafet koduna uyarak siyah renk giyen Nurdan Büyükak, mayo ve etek kombini gibi görünen bir elbise giydi. Düğünden bir kareyi Instagram hesabından yayınlayan Büyükak'a "Denizden mayoyla çıkmış gibi" ve "Bu elbise kendinize yakıştırarak nasıl giydiniz" yorumları yapıldı.

İşte kıyafet ve yapılan bazı yorumlar...

İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Büyükak'ın düğün kıyafeti alay konusu oldu

İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Büyükak'ın düğün kıyafeti alay konusu oldu

İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Büyükak'ın düğün kıyafeti alay konusu oldu

İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Büyükak'ın düğün kıyafeti alay konusu oldu

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Magazin

Ayça Çağla Altunkaya İbrahim Büyükak Acun Ilıcalı Magazin Evlilik

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