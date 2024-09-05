İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Büyükak'ın düğün kıyafeti alay konusu oldu

Acun Ilıcalı ile yakın arkadaş olan ve daha önce TV8 ekranlarında program sunan İbrahim Büüykak, dün akşamki düğüne eşi Nurdan Büyükak'la katıldı. Büyükak'ın kıyafeti ise hiç beğenilmedi.

2018 yılında dünyaevine giren ve Aslan adını verdikleri bir erkek çocukları bulunan Büyükak çifti, ünlü çiftin düğününe gelerek poz verdi. Çiftin verdiği kıyafet koduna uyarak siyah renk giyen Nurdan Büyükak, mayo ve etek kombini gibi görünen bir elbise giydi. Düğünden bir kareyi Instagram hesabından yayınlayan Büyükak'a "Denizden mayoyla çıkmış gibi" ve "Bu elbise kendinize yakıştırarak nasıl giydiniz" yorumları yapıldı.

İşte kıyafet ve yapılan bazı yorumlar...