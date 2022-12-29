İbo Show Yılbaşı Özel'in fragmanı yayınlandı! Ünlüler geçidi yaşanacak

31 Aralık'ta Star TV ekranlarında yayınlanacak olan İbo Show Yılbaşı Özel'in fragmanı yayınlandı. Programın konukları arasında Gülben Ergen, Mahmut Tuncer, Cengiz Kurtoğlu ve İrem Derici gibi birçok isim yer alıyor.