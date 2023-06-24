Hülya Avşar, siyah bikinisiyle odasının zeminine çiçek resmi çizdi
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Tatil sezonunu açan Hülya Avşar, siyah bikinisiyle odasının zeminine boyayla çiçek yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Avşar Kızı, cesur paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Cesur paylaşımları ile adından söz ettiren Hülya Avşar, her yıl olduğu gibi bu yıl da tatil sezonunu Ayvalık'ta açtı. 59 yaşındaki ünlü isim siyah bikinisiyle sanat çalışmasına daldı.
Avşar Kızı, eline boya ile fırça alıp odasının zeminine çiçek resmi çizdi. Siyah bikinisiyle boyama yaptığı eğlenceli anları paylaşan Avşar, şekilden şekle girdi. Bu anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Avşar Kızı, "Her türlü parke boyanır" notunu düştü.
Hülya Avşar'ın bikinili paylaşımını yoruma kapatması da dikkat çekti.
Spora olan düşkünlüğünü her seferinde gözler önüne seren Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde deniz sörfü yaptığı anları paylaşmıştı. 59 yaşındaki ünlü isim cesaretiyle hayran bırakmıştı.