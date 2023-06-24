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Hülya Avşar, siyah bikinisiyle odasının zeminine çiçek resmi çizdi

Magazin Haberleri

Tatil sezonunu açan Hülya Avşar, siyah bikinisiyle odasının zeminine boyayla çiçek yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Avşar Kızı, cesur paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Cesur paylaşımları ile adından söz ettiren Hülya Avşar, her yıl olduğu gibi bu yıl da tatil sezonunu Ayvalık'ta açtı. 59 yaşındaki ünlü isim siyah bikinisiyle sanat çalışmasına daldı.

Avşar Kızı, eline boya ile fırça alıp odasının zeminine çiçek resmi çizdi. Siyah bikinisiyle boyama yaptığı eğlenceli anları paylaşan Avşar, şekilden şekle girdi. Bu anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Avşar Kızı, "Her türlü parke boyanır" notunu düştü.

Hülya Avşar, siyah bikinisiyle odasının zeminine çiçek resmi çizdi

Hülya Avşar'ın bikinili paylaşımını yoruma kapatması da dikkat çekti.

Hülya Avşar, siyah bikinisiyle odasının zeminine çiçek resmi çizdi

Spora olan düşkünlüğünü her seferinde gözler önüne seren Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde deniz sörfü yaptığı anları paylaşmıştı. 59 yaşındaki ünlü isim cesaretiyle hayran bırakmıştı.

Hülya Avşar, siyah bikinisiyle odasının zeminine çiçek resmi çizdi

Hülya Avşar, siyah bikinisiyle odasının zeminine çiçek resmi çizdi

Hülya Avşar, siyah bikinisiyle odasının zeminine çiçek resmi çizdi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Hülya Avşar Tatil Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

bazı şeyler artık midemi bulandırıyor insanları korkutucu ve tehlikeli dengesiz bencil menfaatkar canlılar olarak görmeye başladım bir kedi benim için insanlardan bile daha çok değer verdiğim canlı olmuşsa hiç bir şey demeden bunun nedenlerini insanlar kendilerinde sorgulasın

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