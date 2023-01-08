Hülya Avşar'ın kız kardeşi estetiklerle bambaşka biri oldu! O eski Helin'den eser yok

Magazin dünyasından kaçıp bir köşeye çekilen Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, yaptırdığı estetiklerle büyük değişim yaşadı. Eski halinden eser kalmayan Avşar'ın son halini görenler bir hayli şaşırıyor.

Bir dönem ablası Hülya Avşar kadar adından söz ettiren Helin Avşar, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Sosyal medyada da pek aktif olmayan Helin Avşar şu sıralara değişimiyle gündemde.

DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Yüzüne yaptırdığı estetiklerle eski halinden eser kalmayan Helin Avşar, fit görüntüsüyle de dikkat çekiyor. Instagram hesabından kendi markasının ürünlerini de tanıtan 44 yaşındaki ünlü isim markasının ürünlerini başarıyla taşıyor.

İşte Helin Avşar'ın son hali;