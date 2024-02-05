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Hülya Avşar'dan iddialı poz! Tek göğsünü açıkta bıraktı

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Ünlü oyuncu Hülya Avşar, göğsünün tekini açıkta bırakıp eliyle kapattığı pozuyla sosyal medyayı salladı. 60 yaşındaki Avşar'ın fotoğrafına kimileri, "Yıllara meydan okuyor" yorumunu yaparken, kimileri de, "Ne gerek var bu pozlara" dedi.

Ünlü oyuncu Hülya Avşar, göğsünün tekini açıkta bırakan elbisesiyle verdiği pozla dikkatleri üzerine çekti.

Hülya Avşar göğsünün tekini açıkta bıraktığı cesur pozuyla yıktı geçti

HÜLYA AVŞAR'DAN CESUR PAYLAŞIM

Güzelliği ve formda görüntüsü ile yıllara meydan okuyan ünlü oyuncu Hülya Avşar, sosyal medya hesabındaki iddiaları pozlarına yenisini ekledi. 60 yaşındaki Hülya Avşar iddialı bir elbise giydi. Göğsünün tekini açıkta bırakan elbisesiyle dikkat çeken Avşar, bir eliyle göğsünü kapattı.

Hülya Avşar göğsünün tekini açıkta bıraktığı cesur pozuyla yıktı geçti

"KADIN YILLARA MEYDAN OKUYOR"

Avşar'ın cesur pozuna farklı yorumlar geldi. Kimi sosyal medya kullanıcıları, "Kadın yıllara meydan okuyor" yorumunu yaparken, kimi "Ne gerek var bu pozlara" dedi.

Hülya Avşar göğsünün tekini açıkta bıraktığı cesur pozuyla yıktı geçti

Hülya Avşar göğsünün tekini açıkta bıraktığı cesur pozuyla yıktı geçti

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Magazin

Hülya Avşar Magazin Yaşam Güncel Haberler

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