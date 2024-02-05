Hülya Avşar'dan iddialı poz! Tek göğsünü açıkta bıraktı

Ünlü oyuncu Hülya Avşar, göğsünün tekini açıkta bırakan elbisesiyle verdiği pozla dikkatleri üzerine çekti.

HÜLYA AVŞAR'DAN CESUR PAYLAŞIM

Güzelliği ve formda görüntüsü ile yıllara meydan okuyan ünlü oyuncu Hülya Avşar, sosyal medya hesabındaki iddiaları pozlarına yenisini ekledi. 60 yaşındaki Hülya Avşar iddialı bir elbise giydi. Göğsünün tekini açıkta bırakan elbisesiyle dikkat çeken Avşar, bir eliyle göğsünü kapattı.

"KADIN YILLARA MEYDAN OKUYOR"

Avşar'ın cesur pozuna farklı yorumlar geldi. Kimi sosyal medya kullanıcıları, "Kadın yıllara meydan okuyor" yorumunu yaparken, kimi "Ne gerek var bu pozlara" dedi.