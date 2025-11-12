Hülya Avşar'dan yeni hamle: Sahnelerden iş dünyasına
Türk sinemasının ve müzik dünyasının efsane isimlerinden Hülya Avşar, bu kez sahnelerden değil, iş dünyasından gelen bir haberle gündeme geldi. Ünlü sanatçı, bir medikal firmaya ortak olarak kariyerine yeni bir yön verdi. Kardeşi Helin Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "kurucu ortak" ifadelerini kullanarak bu yeni girişimi duyurdu.
- Hülya Avşar bir medikal firmaya ortak oldu.
- Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar onu sosyal medyada 'kurucu ortak' olarak tanımladı.
- Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu tanıtım töreninde annesiyle birlikte fotoğraf paylaştı.
Türk sinemasının ve müzik dünyasının efsane ismi Hülya Avşar, yıllara meydan okuyan güzelliği ve enerjisiyle bu kez iş dünyasında gündeme geldi. Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından ve müzik dünyasının güçlü seslerinden biri olan Hülya Avşar, kariyerine yeni bir yön vererek sağlık sektörüne adım attı. Yaz aylarını Balıkesir'deki yazlığında geçiren sanatçı, havaların soğumasıyla birlikte İstanbul'a döndü. Ancak bu dönüş sahnelere değil, yeni bir iş girişimine oldu.
MEDİKAL FİRMAYA ORTAK OLDU
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, bir medikal firmaya ortak olarak iş dünyasına resmen adım attı. Avşar'ın bu yeni girişimi, sosyal medyada da gündem oldu. Kardeşi Helin Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hülya Avşar'ı etiketleyerek "kurucu ortak" ifadelerini kullandı. Avşar geçtiğimiz haftalarda ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı, "Manyetik kum tanecikleri, el bölgesindeki kan dolaşımını artırarak rahatlama sağlamaya ve bölgedeki gerginliği azaltmaya yardımcı olur."
Sağlık ve rahatlama odaklı bu ürünlerle dikkat çeken Avşar'ın, markanın tanıtım çalışmalarında da aktif rol alacağı öğrenildi. Tanıtım töreninde ünlü sanatçıyı yalnız bırakmayan kızı Zehra Çilingiroğlu, o güne özel annesiyle birlikte çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.