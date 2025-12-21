Haberler

Hülya Avşar 4 yıl aradan sonra setlere döndü

Hülya Avşar 4 yıl aradan sonra setlere döndü
Ünlü yıldız Hülya Avşar, televizyon ekranlarına iddialı bir projeyle dönüyor. ATV'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Aynı Yağmur Altında" dizisiyle yeniden setlere dönen Avşar kızı, Fazilet Aydan karakterine hayat veriyor.

  • Hülya Avşar, 4 yıl sonra ATV'de yayınlanacak 'Aynı Yağmur Altında' dizisinde rol aldı.
  • Hülya Avşar, dizide başörtülü Fazilet Aydan karakterini canlandırıyor.
  • Dizinin çekimleri Londra'da başladı ve kadrosunda Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Fikret Kuşkan gibi isimler yer alıyor.

Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Hülya Avşar, ATV'de yayınlanacak "Aynı Yağmur Altında" dizisiyle sette boy gösterdi. Usta oyuncu, yaklaşık 4 yıllık televizyon ayrılığının ardından kamera karşısına geçti. Avşar, başörtülü bir karakter olan Fazilet Aydan karakterini oynamak için kapandı.

KARŞINIZDA FAZİLET AYDAN

Baba Yapım imzası taşıyan ve Ali Balcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu dizide Hülya Avşar, başörtülü Fazilet Aydan karakterine hayat veriyor. Avşar'ın bu rol için geçirdiği imaj değişikliği şimdiden magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı.

HİKAYE LONDRA'DA BAŞLIYOR

"Aynı Yağmur Altında" dizisinin çekimleri Londra'da başladı. Yurt dışı sahneleriyle dikkat çeken dizinin provalarında Hülya Avşar, kamera karşısına geçti. Setten gelen ilk kareler, dizinin güçlü atmosferine dair ipuçları verdi.

Farklı ve derinlikli karakterleriyle her zaman gündem olan Hülya Avşar'ın, Fazilet Aydan rolüyle izleyiciyi yine etkilemesi bekleniyor. Usta oyuncunun bu sürpriz dönüşü, şimdiden sezonun en çok konuşulacak projeleri arasında yerini aldı.

Dizinin kadrosunda Avar'ın yanısıra Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Fikret Kuşkan, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Levent Ülgen, Deniz Uğur, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Sarp Bozkurt ve Türkü Turan yer alıyor.

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarırxnywx6ww8:

çarşaflıyı öçü görürsen sana giydirip tüm dünyaya gösterirler ama sen gerçekten öçü olmuşşun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıender ender:

yeni roldede hülya avşar kapı zili rolündemi acaba

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

