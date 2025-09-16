Hollywood'un efsane ismi Robert Redford hayatını kaybetti

Amerikalı sinemanın usta oyuncusu ve yönetmeni Robert Redford, bu sabah 89 yaşında Utah'taki evinde hayatını kaybetti. Redford'un ölümünü menajeri Cindi Berger doğruladı.

AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Berger, Redford'un "çok sevdiği Utah dağlarındaki evinde, sevdiklerinin yanında vefat ettiğini" belirterek ailenin mahremiyet talebinde bulundu.

BİR DÖNEMİN YILDIZI

1960'ların sonu ve 70'lerde Hollywood'un en gözde aktörlerinden olan Redford, "Butch Cassidy and the Sundance Kid" ve "All the President's Men" filmleriyle hafızalara kazındı. Doğal karizması ve etkileyici oyunculuğuyla sinema dünyasında kalıcı bir iz bıraktı.

YÖNETMENLİK VE SUNDANCE

1980'de çektiği "Ordinary People" filmiyle En İyi Yönetmen Oscar'ını kazanan Redford, aynı zamanda bağımsız sinemanın en büyük buluşmalarından biri haline gelen Sundance Film Festivali'nin de kurucusuydu. Festival, yıllar içinde birçok genç yönetmenin kariyerine yön verdi.

ROBERT REDFORD KİMDİR?

Hollywood'un efsane ismi Charles Robert Redford Jr., 18 Ağustos 1936'da Kaliforniya'nın Santa Monica kentinde dünyaya geldi. Gençlik yıllarında sanata ve spora ilgi duydu, kısa süreli üniversite hayatının ardından Avrupa'da gezerek kültürel birikim kazandı. Daha sonra New York'a taşındı ve American Academy of Dramatic Arts'ta eğitim aldı.

SAHNE VE TELEVİZYON YILLARI

1959'da Broadway'de "Tall Story" ile sahneye çıktı. 1960'larda "Alfred Hitchcock Presents" ve "The Twilight Zone" gibi dönemin popüler dizilerinde rol aldı. 1963'te Elizabeth Ashley ile birlikte sahnelediği Neil Simon'un "Barefoot in the Park" oyunu kariyerinin dönüm noktası oldu.

SİNEMADA YÜKSELİŞ

1965'te "Inside Daisy Clover" filmiyle ilk Altın Küre ödülünü kazandı. Ardından Jane Fonda ile "The Chase" ve "Barefoot in the Park" filmlerinde rol aldı. 1969'da Paul Newman ile başrolünü paylaştığı "Butch Cassidy and the Sundance Kid" ile dünya çapında ün kazandı. 1973'teki "The Sting" filmiyle Oscar'a aday gösterildi. "The Great Gatsby" (1974), "Three Days of the Condor" (1975) ve "All the President's Men" (1976) dönemin en unutulmaz filmleri arasında yer aldı.

BAŞARILI KARİYER

1980'de yönettiği "Ordinary People" filmiyle En İyi Yönetmen dalında Oscar kazandı. Daha sonra "A River Runs Through It" (1992), "Quiz Show" (1994) ve "The Horse Whisperer" (1998) gibi yapımlarla yönetmenliğini sürdürdü.

SUNDANCE VE BAĞIMSIZ SİNEMA

1981'de kurduğu Sundance Institute ve Sundance Film Festivali, bağımsız sinemanın dünyadaki en önemli buluşmalarından biri haline geldi. Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, Paul Thomas Anderson gibi pek çok yönetmen burada keşfedildi.

ÖDÜLLER VE ONURLAR

• 2 Oscar (1980 En İyi Yönetmen, 2002 Onur Ödülü)

• 3 Altın Küre (1966, 1975, 1994 Cecil B. DeMille Yaşam Boyu Başarı)

• 2016'da ABD Başkanı Barack Obama tarafından Özgürlük Madalyası (Presidential Medal of Freedom) ile onurlandırıldı.