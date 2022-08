Her Gün Yüzlerce Evlenme Teklifi Alıyorum'

Kıbrıs kökenli şarkıcı Buray , 2015 yılında 'İstersen' ardından da 'Sen sevda mısın' şarkılarıyla hayatımıza girdi. 'Kimsenin suçu yok' şarkısıyla da başarısına ivme kazandırdı. Kısa süre önce de 'Girdap' şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Buray , Akşam TV'de Akşam Yıldızı programının konuğu oldu. Akşam Gazetesi Güneş Eki Haber Müdürü Yasemin İlan'ın sorularını yanıtlayan 38 yaşındaki Buray , hayranlarından her gün yüzlerce evlenme teklifi aldığını itiraf etti.'Evleneceğin kişi fanlarından biri olabilir mi?' sorusuna karşılık da, 'Elbette ki olur neden olmasın, şu an için aradığım kadındaki özellikleri sıralasam 'Güçlü, işini güzel profesyonelce yapan, entelektüel, yabancı dil bilen, gezmeyi seven bir profil çizerim fakat bu özellikleri taşıyan biriyle karşılaştığımda hiç elektrik almayabilirim, alakasız biri gelir etkilenirim. Bazen hiç ihtimal bile vermediğiniz bir kadına çarpılabiliyor, onunla mutlu olabiliyorsunuz. Bu işin bir formülü yok' dedi.