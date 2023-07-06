Heidi Klum'un çıplak fotoğrafları takipçilerini şaşırttı

Son dönemde paylaştığı fotoğraflar ile gündemden düşmeyen Heidi Klum son dönemde paylaştığı çıplak fotoğraflar ile takipçilerinin aklını başından aldı.

Amerikalı yıldız, 50 yaşındaki Klum, Salı günü Instagram hesabında, nefes kesici Avrupa tatilinden bir dizi etkileyici fotoğraf paylaştı.

Heidi, 33 yaşındaki eşi Tom Kaulitz ile birlikte Fransa'da tatil yaparken görülüyor ve lüks otel odasının özel görüntülerini takipçileriyle paylaşıyor.

Fotoğraf, Heidi'yi yan görünümde, sanki üzerinde hiç kıyafet yokmuş gibi gösteriyor.

Heidi, vücudunun yarısını kapatan beyaz bir çarşafla poz verirken, dağınık sarı saçları omzuna dökülüyor.

Fotoğraf aynı zamanda düzeltilmemiş otel yatağını da gösteriyor, sanki Heidi yeni uyanmış ve pencereden dışarıya bakıyormuş gibi görünüyor.

Fotoğraf dizisindeki ikinci kare, çiftin kahvaltı sofrasını, yumuşak haşlanmış yumurtalar, bir meyve tabağı ve ekmek küpleri dahil olmak üzere gösteriyor.

Üçüncü fotoğraf, "Jean-Paul Julien Paco & Les Autres" yazılı bir posterin arkasında poz veren çıplak Heidi'yi bir kez daha gösteriyor.

Fotoğrafları paylaştıktan hemen sonra, Heidi'nin sadık takipçileri yorumlarıyla yorum bölümünü doldurdu ve ne kadar güzel göründüğünü belirtti.

Bir takipçi Twitter'da "Sen en seksisin" dedi, bir diğeri "Seni çok beğeniyorum" diye yorum yaptı.

Bir başkası ona "Dünyanın en çekici modeli" dedi, bir başka takipçi "Sen çok çekicisin, kız" diye övgüde bulundu.

Heidi'nin son dikkat çeken fotoğrafları, modelin Paris Moda Haftası'nda giydiği en cesur kıyafetlerinden biriyle neredeyse hiçbir şeyi kapatmadığı birkaç saat sonrasına denk geldi.

50 yaşındaki süpermodel, bel kısmında minik mavi ipek parçaların düğümlendiği bir elbiseyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Elbisenin askısız tarafı, cesur bir yüksek yırtmaç özelliğine sahipti ve Amerika'nın Yetenekli Kişileri yarışmasının jürisi, sütyensiz çıktığı bir fotoğraf çekimi için sadece Heidi'nin kasık ve göğsünü kapattı.