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Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü Ayrıldı

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Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü Ayrıldı

2018 yılından beri aşk yaşayan Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü cephesinden çok konuşulacak bir haber geldi. Evlenecekleri beklenen ünlü oyuncu ile ünlü yönetmenin ayrıldığı konuşuluyor. İşte haberin detayları...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hazar Ergüçlü'nün yönetmen Onur Ünlü'yle ilişkisi yıllardır gündemden düşmüyor. İkilinin arasındaki 19 yaş fark hep çok tartışıldı. Hazar Ergüçlü 2018 yılından beri beraberlik yaşadığı Onur Ünlü'yle ilişkisinin hep arkasından durdu.

Onur Ünlü de zaman zaman sosyal medyada hakkında yürütülen linç kampanyasına karşı yasal haklarını kullandı. Herkes bu ilişkinin evliliğe gitmesini bekliyordu. Ancak bugüne kadar birçok zorluğu birlikte göğüsleyen çiftin cephesinden ayrılık haberi geldi. İkilinin bir süredir fikir ayrılıkları yaşadıkları, bu yüzden de dostça yaklaşık 5 yıldır süren ilişkilerini noktalama kararı aldıkları konuşuluyor.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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