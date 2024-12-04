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Hazal Kaya'nın köpeği "Sherlock" hayatını kaybetti

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Hazal Kaya'nın "Sherlock" isimli beagle cinsi köpeği hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Kaya, "Tek tesellim birlikte geçirdiğimiz on yıl, birlikte büyüttüğümüz ailemiz, binlerce güzel anı... Hoşça kal benim güzel oğlum..." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın X'te gördüğü ilanla sahiplendiği, "Sherlock" isimli beagle cinsi köpeği hayatını kaybetti. Kaya, acı haberini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Hazal Kaya'nın köpeği 'Sherlock' hayatını kaybetti

"HOŞÇA KAL BENİM GÜZEL OĞLUM"

Köpeğinin ölümüyle zor günler yaşayan Kaya paylaşımında, "Canım oğlum… Dünyanın en zor, en yaramaz, en komik, en sevgi dolu, en eğlenceli köpeği sendin bence… Twitter'daki ilanını gördüğüm an dün gibi… Eve gelişini heyecanla bekleyişim… Seni özlemediğim bir gün bile olmayacak Sherlock… Tek tesellim birlikte geçirdiğimiz on yıl birlikte büyüttüğümüz ailemiz, binlerce güzel anı… Hoşça kal benim güzel oğlum…" ifadelerine yer verdi.

Hazal Kaya'nın köpeği 'Sherlock' hayatını kaybetti

Hazal Kaya'nın paylaşımına çok sayıda hayranı ve ünlü isimden yorum yağdı. Kullanıcılar ünlü oyuncunun yanında olduklarını hissettirerek teselli vermeye çalıştı.

Hazal Kaya'nın köpeği
Haberler.com / Çağla Taşçı - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıİsim Durmaz:

Haberinizi.... Binlerce insan bebek kadın ölüyor siz hala bilmem kimin köprğinden bahsediyorsunuz. Habet değeri nedir ki yapıyorsunuz.

Yorum Beğen12
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bir köpek bile ölünce haber yapıyorsunuz benim o kadar yakınım öldü bu dört ayaklı kadar haber olacak değeri yokmuydu demekki ancak ünlü birinin köpeği olursak bizide haber yapacaklar

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