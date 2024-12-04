Hazal Kaya'nın köpeği 'Sherlock' hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın X'te gördüğü ilanla sahiplendiği, "Sherlock" isimli beagle cinsi köpeği hayatını kaybetti. Kaya, acı haberini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"HOŞÇA KAL BENİM GÜZEL OĞLUM"

Köpeğinin ölümüyle zor günler yaşayan Kaya paylaşımında, "Canım oğlum… Dünyanın en zor, en yaramaz, en komik, en sevgi dolu, en eğlenceli köpeği sendin bence… Twitter'daki ilanını gördüğüm an dün gibi… Eve gelişini heyecanla bekleyişim… Seni özlemediğim bir gün bile olmayacak Sherlock… Tek tesellim birlikte geçirdiğimiz on yıl birlikte büyüttüğümüz ailemiz, binlerce güzel anı… Hoşça kal benim güzel oğlum…" ifadelerine yer verdi.

Hazal Kaya'nın paylaşımına çok sayıda hayranı ve ünlü isimden yorum yağdı. Kullanıcılar ünlü oyuncunun yanında olduklarını hissettirerek teselli vermeye çalıştı.