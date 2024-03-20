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Hayko Cepkin'in 30 yıl önce maçta çekilen görüntülerini görenler tanıyamadı

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Şarkılarının yanı sıra futbola olan merakıyla da bilinen şarkıcı Hayko Cepkin, 30 yıl önce Beşiktaş maçındaki görüntüleriyle dikkat çekti.

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Hayko Cepkin 30 yıl önce çekilen trübün görüntüsünü yayınlayarak "Yeni açıkta maçın başlamasını bekliyoruz muhtemelen. Klasik şapkam ve delik deşik montum. Amir Necim arkadaşım 93-94 sezonu Kocaeli ile kupa maçının özetini denk gelip seyrederken beni fark etmiş. İşin tuhafı biz daha arkadaş değilken o da aynı maçta tribündeymiş. Elimdeki tek arşiv olacak tribündeki tek görüntümü bulduğu için çok teşekkürler valla çok mutlu oldum" ifadelerini kutladı. Şarkıcının yıllar içindeki değişimi de dikkatlerden kaçmadı.

Hayko Cepkin'in 30 yıl önce maçta çekilen görüntülerini görenler tanıyamadı

Hayko Cepkin'in 30 yıl önce maçta çekilen görüntülerini görenler tanıyamadı

Hayko Cepkin'in 30 yıl önce maçta çekilen görüntülerini görenler tanıyamadı

Hayko Cepkin'in 30 yıl önce maçta çekilen görüntülerini görenler tanıyamadı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Hayko Cepkin Beşiktaş Ünlüler Magazin Haberler

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Yorumlar (5)

BUĞRA EMRECİKSİN:

Hayko delikanlıdır, efendi adamdır, bakmayın siz onun sahnede Aslan gibi kükrediğine. ;) Gençken de yakışıklı çocukmuşsun Hayko... :)

1679
1
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haksız mıyım:

yukarıdaki masumiyete bak, aşağıdaki ucubeye bak... yazıkkk

11
1142
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Zafer Gönç:

Süper adamsın Hayko.....!

679
7
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Ali :

Adamın dibidir.

342
5
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Mustafa İnanç:

İnsana benzediği donemlermis

3
340
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