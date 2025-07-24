'Hayatımın aşkı' demişti! Şeyma Subaşı ve Marlon Teixeira yollarını ayırdı

18 Eylül 2017 tarihinde televizyoncu Acun Ilıcalı ile hayatını birleştiren Şeyma Subaşı, bu evliliğini sadece 1 yıl sürdürebildi. Çift, Kasım 2018'de yollarını ayırarak resmen boşandı. Boşanmanın ardından sosyal medya fenomenliğine adım atan ve adını sık sık magazin gündemine yazdıran Subaşı, özel hayatıyla da merak konusu olmaya devam etti.

Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra kalbini Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, bilinen adıyla Meedo'ya kaptıran Subaşı, bu ilişkide mutluluğu bulduğuna inanarak ikinci kez nikah masasına oturdu. Ancak evliliği yalnızca beş ay sürdü ve çift kısa sürede boşandı. Bu ayrılığın ardından uzun süre yalnız kalan Subaşı, kendine vakit ayırdığı bir döneme girdi.

2024'ün sonlarına doğru aşk hayatında yeni bir sayfa açan Şeyma Subaşı, bu kez Brezilyalı model Marlon Teixeira ile birlikte olduğunu sosyal medya üzerinden paylaştığı romantik karelerle duyurdu.

Her zaman olduğu gibi bu ilişkisinde de büyük konuşan Subaşı, bir programda Marlon için "Hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutacağım bence o kişiyi. O yüzden diyorum huzur içerisinde ölebilirim. Ruhum evli" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak bu sözlerin üzerinden çok geçmeden beklenen oldu. Şeyma Subaşı ve Marlon Teixeira, birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakarak ayrılığı sessizce ilan etti. Bu son gelişmeyle birlikte Subaşı, aşk hayatında bir kez daha hüsrana uğradı.