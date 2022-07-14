Hayat Bilgisi'nin Amil Beyi'nin son hali şaşırttı: Yıllar ondan da çok şeyler götürmüş

Ülkemizde hafızalardan silinmeyen birçok dizi var. O dizilerden biri de 2003 yılında yayınlanmaya başlayan, senaristliğini Gani Müjde'nin, yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın üstlendiği gençlik dizi Hayat Bilgisi.

AMİL BEY KARAKTERİ UNUTULMADI

Perran Kutman, Kerem Kupacı ve Tarık Pabuççuoğlu gibi isimlerin yıldızlaştığı dizide, Pabuççuoğlu canlandırdığı Amil Bey karakteriyle ekranların unutulmaz karakterlerinden biri haline gelmişti.

SON HALİYLE GÜNDEME GELDİ

Sevilen dizinin oyuncuların şimdilerde ne yaptığı merak edilirken, Hayat Bilgisi'nin Amil'i Tarık Pabuççuoğlu son haliyle gündeme geldi.

DÖNER SERMAYE SEVDALISI MÜDÜRÜ CANLANDIRIYORDU

Şimdilerde 73 yaşında olan isim, Hayat Bilgisi dizisinde kel, döner sermaye sevdalısı, nafaka mağduru bir müdürü canlandırıyordu.

YENİDEN İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKTI

Uzun süredir ekranlardan uzakta bir yaşam süren isim, son olarak Star TV'de yayınlanan Ah Nerede dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

SAÇLARI DİKKAT ÇEKTİ

Kel görüntüsüyle tanınan ismin son hali ise görenleri şaşırttı. Pabuççuoğlu'nu beyaz ve gür saçlarıyla görenler ünlü oyuncuyu tanıyamadı.

İşte Tarık Pabuççuoğlu'nun son hali:

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