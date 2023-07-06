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Hatice'nin Kurban Bayramı için "Katliam" demesi tepki çekti

Magazin Haberleri

Kurban Bayramı'yla ilgili "Hayvanlara yanlış kesimle zarar verilecekse bu bayram bizde hiç kutlanmasın daha iyi" diyen Burcu Güneş'e destek verirken "Kurban Bayramı'nı katliam ayı desek yeri" ifadelerini kullanan Hatice'nin sözleri tepki çekti.

Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Hatice, Kurban Bayramı'ndan dolayı 10 yıl boyunca et yemediğini söyleyerek "Hayvanlara yanlış kesimle zarar verilecekse bu bayram bizde hiç kutlanmasın daha iyi. Biz işin hakkını veremiyoruz" diyen Burcu Güneş'e destek verdi. Hatice'nin Kurban Bayramı'nı "katliam" olarak nitelendirmesi bazı kullanıcıları kızdırdı.

"KURBAN BAYRAMI'NI KATLİAM AYI DESEK YERİ"

Meslektaşı Burcu Güneş'in Kurban Bayramı yorumuna destek olan Hatice, bir paylaşıma yaptığı yorumda "Hiç sevmiyorum, Kurban Bayramı'nı katliam ayı desek yeri" ifadelerini kullandı. Hatice'nin sözlerin kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisi çekti. Şarkıcı için "Ne saçma bir üslup, düşüncelerinizi yazıya dökmeyin" yorumu yapıldı.

Hatice'nin Kurban Bayramı için 'Katliam' demesi tepki çekti

Hatice'nin Kurban Bayramı için 'Katliam' demesi tepki çekti

Hatice'nin Kurban Bayramı için 'Katliam' demesi tepki çekti

Hatice'nin Kurban Bayramı için 'Katliam' demesi tepki çekti

Ecem Altan
Ecem Altan
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Hatice Magazin Haberler

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Yorumlar (4)

Süleyman Demir:

CAHİL ET YERKEN AĞAÇ TAM TOPLANMIŞ ETLERİ YİYORYA

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Erkan Can :

inanmıyorsun diye ben sana karışmıyorum,ama sen benim inancımla alay edebiliyorsun ve bunu halka açık bir mecrada topluma o ya da bu şekilde mal olmuş bir insan olarak, daha vahimi konu hakkında hiçbir bilgi sahibi değilken yapıyorsun..cahil cesareti mi oluyor bu ?

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Recep KASA:

Yediği diğer etler , gökten zembille iniyor ondan katliam olmuyor, o zaman her gün kesilen tavuklar da katliama uğruyor.

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