Harran'da konser veren Mustafa Sandal: 40 yıl hayal etsem böyle bir etkinlik olacağı aklıma gelmezdi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki Harran Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen "Harran Pamuk Sanat ve Müzik Festivali"ne binlerce müziksever katıldı. 120 bin kişinin katıldığı organizasyoda sahne alan Mustafa Sandal, "40 yıl hayal etsem, böyle bir etkinlik olacağı aklıma gelmezdi" dedi.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki Harran Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen "Harran Pamuk Sanat ve Müzik Festivali" muhteşem bir atmosferin yaşanmasına neden oldu. "Mr. Dosso Dossi" kimliğiyle bilinen iş insanı Hikmet Eraslan'ın organize ettiği festivalde , şarkıcı Mustafa Sandal, Soner Sarıkabadayı, Kadir, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş sahne aldı.

IŞIK VE HAVAİ FİŞEK GÖSTERİLERİ BÜYÜLEDİ

Programda "Mr. Dosso Dossi" kimliğiyle sahne alan Eraslan, DJ performansı sergileyerek, ışık ve havai fişek gösterisiyle konsere katılanlara coşkulu anlar yaşattı.

HARRAN'DA İLK KEZ KONSER VERDİ

Soner Kabadayı da Harran'da ilk kez konser vermekten dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "Sizlerin karşınızda şarkı söylemek benim için olabilecek en büyük şeref mertebesidir" ifadesini kullandı.

"40 YIL HAYAL ETSEM AKLIMA GELMEZDİ"

Festival sonunda sahne alan Mustafa Sandal ise "40 yıl hayal etsem, düşünsem Harran'da böyle bir etkinlik olacağı aklıma gelmezdi. Dosso Dossi Holding'e bu akşamla hayalleri gerçeğe çevirdiği için sonsuz teşekkür ediyorum. Ben buraları 20 yıl önce geldim. Şimdi o günden bugüne konserde bir zaman tüneli yapacağız" diye konuştu. Kaynak: AA