Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin Deniz Bulutsuz'a yönelik darp suçu gerekçesiyle verdiği 2 yıl 3 ay hapis kararını onadı. Böylece ceza kesinleşti ve hükümlü hakkında denetimli serbestlik kapsamında infaz edilmeyen 45 günlük süre açık cezaevinde yerine getirilecek. Süreç, taraflar arasındaki dava dosyasında yaklaşık 5 yıllık bir süreci tamamlamış oldu.

Kararın ardından uzun süre sessiz kalan Ozan Güven, konuyla ilgili kamuoyuna yönelik bir açıklama yaparak iddiaları ve kararı değerlendirdi. Güven, hakkındaki suçlamaları reddederek kendisini suçsuz olduğunu savundu ve yaşananları kendi bakış açısından anlattı. Açıklamasında, iddialarda yer alan şiddet tanımlarını reddettiğini belirterek şunları söyledi: Saatlerce şiddet gördüm diyor ya, bir kadını alıyorsunuz üzerine çıkıyorsunuz. Saatlerce şiddet uyguluyorsunuz.

"BİR KADININ NE KADAR CANI OLABİLİR"

Bir kadının ne kadar canı olabilir. Yetmiyor, o kadını tutuyorsunuz saçlarından duvara vuruyorsunuz. Bu da yetmiyor merdivenlerden atıyorsunuz bayılıyor, üzerine su döküyor ayıltıp devam ediyorsunuz. ve kadın evden çıkamıyor. Bunu yapan adamın ne korunmaya ne kollanmaya ne de yüzüne bakılacak bir mahluktur. Kim bunun karşısında olabilir. Kapılar kapalıydı diyor, kapılar açıktı. Telefonu yok değil mi? Ben iddia ettiği hiçbir şeyi yapmadım. Ben bir kadını dövmedim, bir kadına işkence yapmadım. Gözüne ne oldu bilmiyorum, ben yapmadım."

SAMİMİ BULUNMADI

Ancak Güven'in açıklaması sosyal medyada tepki topladı. Pek çok kullanıcı, ünlü ismin açıklamalarını ikna edici bulmadığını belirterek, "Gerçekten haksızlığa uğramış olsaydınız ilk günden hakkınızı arardınız" ve "Masum olduğunu düşünen biri yıllarca susmaz" şeklinde yorumlar yaptı.

Bazı kullanıcılar ise açıklamayı alaycı bir dille değerlendirerek, "Ne anlattı anlayan var mı?" ve "Oyunculuk performansını burada da göstermiş" yorumlarını paylaştı.

Güven'in beş yıl sonra gelen açıklaması, hem davaya hem de kadına yönelik şiddet konusundaki toplumsal hassasiyete ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.