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Hande Yener ve Lost Frequencies İstanbul Festivali'nde sahne şovlarıyla büyüledi!

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Türkiye'nin en büyük festivali İstanbul Festivali'nde coşku tam gaz devam ediyor. Festivalin 3. gününde sahneye çıkan Hande Yener ve Lost Frequencies sergiledikleri sahne şovlarıyla izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.

2 Ağustos'ta başlayan İstanbul Festivali'nde heyecan devam ediyor. Festivalin 3. gününde sahnede Türk pop müziğinin efsanelerinden Hande Yener ve dünyaca ünlü DJ Lost Frequencies vardı. Sevilen şarkılarını seslendiren ikili aynı zamanda sahne şovlarıyla da izleyenleri büyüledi.

Saat 16.00'da kapıların açıldığı festivalin üçüncü günü Hande Yener konseriyle başlarken, ünlü sanatçı özel dans gösterileri ve sevilen şarkılarıyla seyircileri etkiledi. Hande Yener'in ardından sahneyi Lost Frequencies aldı. Dünyaca ünlü DJ de sevilen parçalarıyla İstanbul Festivali ziyaretçilerine coşku dolu anlar yaşattı.

300 TL' DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA!

300 TL'den başlayan erişilebilir fiyatlarla sunulan festivalin biletleri istanbulfestivali.com web sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Festival boyunca sahne alacak diğer sanatçılar ise şu şekilde:

Mavi Gri, Fatma Turgut, Duman, Kenan Doğulu, Mabel Matiz, Mor ve Ötesi, BEGE, Lvbel C5, Blok3, Burak Yeter, Jason Derulo, Yıldız Tilbe, M Lisa, Motive, Emir Can İğrek, Sertab Erener, Can Ozan, Dolu Kadehi Ters Tut, Yayla Trio, Pinhani ve Melike Şahin.

Hande Yener ve Lost Frequencies İstanbul Festivali'nde sahne şovlarıyla büyüledi!

Hande Yener ve Lost Frequencies İstanbul Festivali'nde sahne şovlarıyla büyüledi!

Hande Yener ve Lost Frequencies İstanbul Festivali'nde sahne şovlarıyla büyüledi!

Betül Cirit
Betül Cirit
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