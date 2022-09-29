Hande Yener, öldürülen Mahsa Amini için önce saçını kesti sonra ağlayarak şarkı söyledi

Şarkıcı Hande Yener, son konserinde İran'da rejim güçleri tarafından öldürülen Mahsa Amini'ye destek vermek için saçlarını kesti. Tüm kadınlara özgürlük dileyen Yener, "Sen Ağlama" şarkısını okurken gözyaşlarına hakim olamadı.

Kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltında gördüğü şiddet sonrası hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ölümü ardından İran'da yüzlerce kişi gözaltına alındı. Dünya gündemine oturan olaya bir tepki de şarkıcı hande Yener'den geldi.

SAHNEDE SAÇLARINI KESTİ

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Hande Yener, Kuruçeşme'de hayranlarıyla buluştu. Gecede Hakan Akkaya imzalı iki kıyafet giyen Yener, konserin sonunda öldürülen Mahsa Amini'ye destek verdi. Sahnede saçlarını kesen Yener, "Özgürlüğü için savaşan bütün kadınlar için, hayatını kaybeden minicik kızlarınız için… Onlar daha bebekler… Onlara ve dünyadaki tüm kadınlara özgürlük diliyorum! Erkekler de bizi destekliyor. Çok teşekkür ediyorum. Biz bir arada çok mutluyuz. Çocuklarını kaybeden ailelere baş sağlığı diliyorum. Keşke saç kesmekle özgürlüklerini elde edebilseler… Bu bir simge" dedi. Yener'in sahnedeki duygusal anları ise Şimdi Duyduk tarafından görüntülendi.

Bu esnada dev ekrana "Dünyadaki tüm kadınlar için özgürlük istiyoruz!" yazısı yansıtılırken Yener ve ekibine seyircilerden alkışlı destek geldi.

NE OLMUŞTU?

Mahsa Amini, eylül ayı başında uygunsuz bir şekilde başörtüsü taktığı iddiasıyla polis tarafından gözaltında öldürüldü ve pek çok kadın protestocu devlet tarafından zorunlu kılınan başörtüsünü takmadan sokaklara döküldü ve hatta saçlarını kesti.

Mahsa Amini