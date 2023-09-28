Hande Yener... NEON HANDE IŞIĞIYLA BOĞAZI AYDINLATTI!

Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserine başarılı modacı Hakan Akkaya imzalı iki farklı kostümle sahneye çıkan Hande Yener farklı tarzıyla yine ayakta alkışlandı. Boğaz’da sekiz dansçısı eşliğinde görkemli geceye imza atan Yener, müzikseverleri büyüledi.

Neon gri takımıyla Boğaz'ı aydınlatan Hande Yener, Kuruçeşme'de yıldız gibi parladı. 'Romeo' şarkıyla startı veren ünlü sanatçı, konserinin ilk bölümünde 'Deli Bile', 'Hop Hop', 'Kırmızı', 'Sebastian' gibi hit parçalarına yer verdi.

Unutulmaz konserin ikinci bölümünde ise bu geceye özel hazırladığı repertuvarında yer alan Türk sanat müziği ve Türk pop müziğinin kült olmuş şarkılarını okudu.

STİLİNİ KONUŞTURDU

Sezen Aksu'dan 'Yalnızlık Senfonisi', 'Beni Yak Her Şeyi Yak' Ferdi Özbeğen'den 'Gündüzüm Seninle' İbrahim Tatlıses'ten 'Yalnızım Dostlarım' parçalarına yer veren Yener, alkış yağmuruna tutuldu.

Diğer sahne kostümünde siyahlara bürünen ünlü sanatçı, feminen tarzıyla yine stilini konuşturdu. Üç saatlik konserde seyircisinin yanına inen başarılı popçu 'Beni Sev' şarkısını Kuruçeşme Sahnesi'ni dolaşarak söyledi.

SEZEN AKSU VE HÜLYA AVŞAR'A TEŞEKKÜR ETTİ

'Yalnızlık Senfonisi' parçasıyla büyük alkış alan Hande Yener, "Bu parça benim için çok değerli. Sezen Aksu'ya okuduğum ve aynı zamanda tezgahtarken Hülya Avşar'a söylediğim şarkı. Benim şans kapılarımı açtı. Yeri çok ayrı" dedi.

SÜPERSTAR'A ÖVGÜ

Hande Yener, sahnesinde 'Süperstar' lakaplı Ajda Pekkan hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti.

20 görünümlü 50 yaşındayım. Ajda Hanım bana umut ışığını yakıyor, meşaleyi taşıyor. Bir 40 yılım daha var. 90 yaşına kadar Allah'ın izniyle varım.

GÜLDEN KARABÖCEK'E TAHTLI KARŞILAMA

Nefes kesen konserde Hande Yener, efsane sanatçı Gülden Karaböcek'i sahnesinde tahtla ağırladı. İkili tezahüratlarla unutulmayacak 'Dilek Taşı' ve 'Sürünüyorum' parçalarıyla düete imza atarak dakikalarca ayakta alkışlandı.

Gülden Karaböcek, "Hande benim sevdiğim arkadaşım. Özellikle aradı ve beni davet etti. Sürpriz yapmak istedi, kıramadım" dedi. 'İdolsünüz, efsanesiniz' sözleriyle duayen sanatçıyı uğurlayan Yener, gönülleri fethetti.

MUHTEŞEM KAPANIŞ

Konserin finalinde 'Benden Bir Tane Daha Yok' parçasını 10-12 yaş aralığındaki dans öğrencilerinin performansı eşliğinde seslendiren Yener, miniklerle olan renkli görüntüsüyle mest etti.

Popun kraliçesini izlemeye gelenlerin arasında Müjde Uzman, Pınar Soykan ve Aylin Coşkun da vardı.