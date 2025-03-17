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Hande Erçel göze girdi! Kaynana Arzu Sabancı'dan müstakbel geline sürpriz

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Uzun süredir Hakan Sabancı ile birlikte olan Hande Erçel'e müstakbel kaynanasının gözüne girdi. Hande Erçel'e pek de sıcak bakmadığı söylenen Arzu Sabancı, güzel oyuncunun Paris Moda Haftası'ndan paylaştığı fotoğrafları beğendi.

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın aşkı tam gaz devam ederken, çiftin ilişkisiyle ilgili yeni bir gelişme gündeme geldi. Özellikle magazin gündeminde çok konuşulan bu birlikteliğe ilk etapta mesafeli yaklaştığı iddia edilen Arzu Sabancı'nın, son dönemde Hande Erçel'e karşı tutumunu değiştirdiği gösteren bir gelişme yaşandı.

GÖNDERİSİNİ BEĞENDİ

Hande Erçel'in Paris Moda Haftası'ndan yaptığı şık ve iddialı paylaşımlar, sosyal medyada büyük ilgi görürken, en dikkat çeken detaylardan biri Arzu Sabancı'nın bu gönderileri beğenmesi oldu. Sabancı'nın bu hamlesi, magazin dünyasında "Müstakbel gelinine artık onay verdi" şeklinde yorumlandı.

Hande Erçel göze girdi! Kaynana Arzu Sabancı'dan müstakbel geline sürpriz

MESAFELİ DURUYORDU

Hakan Sabancı'nın geçmişte çapkınlıklarıyla gündeme gelmesi Arzu Sabancı'nın bu ilişkiye pek de sıcak bakmadığı iddiaları uzun zamandır konuşuluyordu. Ancak son gelişmeler, Sabancı'nın Erçel'e karşı daha olumlu bir bakış açısı kazandığını düşündürdü.

Hande Erçel göze girdi! Kaynana Arzu Sabancı'dan müstakbel geline sürpriz

Hande Erçel göze girdi! Kaynana Arzu Sabancı'dan müstakbel geline sürpriz

Hande Erçel göze girdi! Kaynana Arzu Sabancı'dan müstakbel geline sürpriz
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıalbatros :

ya sen koskoca sabancıların veliahtısın. gez toz gönlünü eğlendir de, hande erçelle evlenmek nedir ya?

Yorum Beğen15
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