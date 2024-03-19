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Hande Doğandemir Tatilde Takside Cüzdanını ve Pasaportunu Unuttu

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Bir dönemin en sevilen projelerinden 'Güneşi Beklerken' dizisiyle ünlenen oyuncu Hande Doğandemir, tatil için Dominik'e gitmişti. Dominik'te Survivor sunucusu Murat Ceylan ile yan yana gelen Doğandemir, tatil pozlarını da paylaşmayı ihmal etmemişti. Oyuncu bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. Doğandemir, Miami'den İstanbul uçağına bineceği sırada takside cüzdanını ve pasaportunu unuttuğunu fark etti. Doğandemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uçağı kaçırdığını da ifade etti.

Bir dönemin en sevilen projelerinden 'Güneşi Beklerken' dizisiyle ünlenen oyuncu Hande Doğandemir, tatil için Dominik'e gitmişti.

Dominik'te Survivor sunucusu Murat Ceylan ile yan yana gelen Doğandemir, tatil pozlarını da paylaşmayı ihmal etmemişti.

Takside cüzdanını ve pasaportunu unuttu

Oyuncu bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. Doğandemir, Miami'den İstanbul uçağına bineceği sırada takside cüzdanını ve pasaportunu unuttuğunu fark etti.

Doğandemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uçağı kaçırdığını da ifade etti. Konuyla ilgili art arda paylaşım yapan oyuncu, şunları ifade etti:

"3 saat Uber'e ulaşmaya çalıştık"

"Şimdi size başıma gelenleri anlatayım. Dün sabah Miami'ye döndüm ve akşam İstanbul uçağımı beklerken havalimanına gidecekken içinde cüzdanımın ve pasaportumun içinde olan çantanın olmadığını fark ettik. 3 saat Uber'e ulaşmaya çalıştık.

Çünkü muhtemelen araçta düşürmüştüm. Ama asla telefonlarımızı açmadı. Uçuşuma 2 saat kala artık pes ettik.

"Her şey Adana turnesi için..."

Umudumuzu tamamen yitirince konsolosluğu aradık ve karşımıza dünya tatlısı Cansu Hanım çıktı. Bizim için gece yarısı ofisi açtı ve geçici pasaportumu aldım kendisine ve oradaki herkese ne kadar teşekkür etsem az.

Ama tabii ki uçağı kaçırmış oldum ve şimdi gelebildim her şey Adana turnesi için..."

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Hande Doğandemir Murat Ceylan İstanbul Miami Ünlüler Magazin Güncel Haberler

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