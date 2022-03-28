Hande Ataizi'ye tokat atan Sevda Demirel'den Will Smith paylaşımı - Haberler

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Hande Ataizi'ye tokat atan Sevda Demirel'den Will Smith paylaşımı

Haberler.com - Emre İliksiz - Magazin
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Hande Ataizi'ye tokat atan Sevda Demirel'den Will Smith paylaşımı

Ünlü manken Sevda Demirel, geçmişte Hande Ataizi'ye attığı tokatla Oscar töreninde Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokatı birleştiren bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak "Herkes bir gün tokat atacak" yorumunda bulundu.

94. Oscar Ödül Töreni'ne ünlü oyuncu Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokat damga vurdu. Will Smith, ödül gecesini sunan Chris Rock'un eşi Jada Pinkett Smith'in saçlarını kazıtmasıyla ilgili yaptığı şakadan rahatsız olarak sahneye çıktı ve ünlü komedyene tokat attı. Hemen ardından ise yerine oturan Smith, "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı.

Hande Ataizi'ye tokat atan Sevda Demirel'den Will Smith paylaşımı

SEVDA DEMİREL'DEN PAYLAŞIM GECİKMEDİ

Oscar'da yaşanan bu durum akıllara yıllar önce Hande Ataizi'ye tokat atan Sevda Demirel'i getirdi ve sosyal medyada kullanıcılar iki görüntüyü birleştirerek paylaşımlarda bulundular.

Hande Ataizi'ye tokat atan Sevda Demirel'den Will Smith paylaşımı

"HERKES BİR GÜN TOKAT ATACAK"

Sevda Demirel ise bu görüntülerden birini paylaşarak "Biz Türkler dünyanın en komik milletiyiz yemin ederim" notunu düştü. Başka bir paylaşımda ise Demirel, "Herkes bir gün tokat atacak" yorumunda bulundu.

Hande Ataizi'ye tokat atan Sevda Demirel'den Will Smith paylaşımı

Haberler.com / Emre İliksiz - Magazin

Oscar Ödülleri, Sevda Demirel, Hande Ataizi, Will Smith, Magazin, Haberler

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