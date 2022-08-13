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Hamile hayranıyla apar topar evlenen Nihat Doğan'dan ilk paylaşım: Allah'ın verdiği ödülsün

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Geçtiğimiz günlerde 3 aylık hamile İranlı hayranı ile nikah masasına oturan türkücü Nihat Doğan, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Eşiyle fotoğraflarını paylaşan Doğan, "Sen bana Allah'ın verdiği ödül, cennetten bir gülsün" ifadelerini kullandı.

Özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren türkücü Nihat Doğan, geçtiğimiz günlerde apar topar nikah masasına oturdu. Arzu isimli hayranı ile evlenen ve bebek beklediği öğrenilen Doğan, sadece yakın çevresini davet ettiği bir düğün yaptı.

DÜĞÜNDE HALAY ÇEKTİLER

İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Doğan, daha önce imam nikahı kıydığı Arzu Hanım'ın 3 aylık hamile olmasıyla resmi nikah ve düğün yaptı. Sade bir kır düğünü tercih eden çift, törende sevdikleriyle doyasıya eğlenerek halay çekti. Çiftin düğününde havaya ateş açılması ise sosyal medyada gündem oldu.

Hamile hayranıyla apar topar evlenen Nihat Doğan'dan ilk paylaşım: Allah'ın verdiği ödülsün

NİHAT DOĞAN'DAN İLK PAYLAŞIM

İlk evliliği 46 yaşında yapan Nihat Doğan, düğünün ardından Instagram hesabından romantik bir paylaşım yaptı. Eşi ve annesiyle düğünde çektirdiği fotoğrafları yayınlayan Doğan, "Sen bana Allah'ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Hoş geldin hayatıma. Sonsuza kadar birlikte yaşamak ve yaşlanmak dileğiyle dünyam benim. Bir maşallahınızı alalım" notunu yazdı.

Doğan'ın kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımına Turabi, Nagihan Karadere, Armağan Çağlayan, Safiye Soyman, Aslı Hünel ve Nur Viral gibi birçok ünlü isimden tebrik yorumu geldi.

Hamile hayranıyla apar topar evlenen Nihat Doğan'dan ilk paylaşım: Allah'ın verdiği ödülsün

Hamile hayranıyla apar topar evlenen Nihat Doğan'dan ilk paylaşım: Allah'ın verdiği ödülsün

Hamile hayranıyla apar topar evlenen Nihat Doğan'dan ilk paylaşım: Allah'ın verdiği ödülsün

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Nihat Doğan Instagram İran Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

FAKIR VATANDAS:

bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim

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Suskun Demir:

Bu adamı hiç sevemedim çok yapmacık bir karakter..

Cevap Yaz 2 10 Yayından Kaldır
500
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