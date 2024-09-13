Haluk Levent'ten helvacıya büyük jest: Konserine ara verip satışa destek oldu

Ünlü sanatçı Haluk Levent, Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen "Ertuğrulgazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" kapsamında konser verdi. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte sevilen şarkılarını seslendiren Levent, Söğüt'teki vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı.

KONSERE ARA VERİP KAĞIT HELVA SATTI

AHBAP Derneği aracılığıyla yardım faaliyetlerinde bulunmasıyla tanınan Levent, sahnedeki performansı sırasında bir kağıt helva satıcısının dikkatini çekti. Levent, aniden sahneden inerek helvalarını satamayan satıcının ürünlerini başının üstüne koydu ve halkın arasında dolaşarak helva satışı yaptı. Ayrıca, helvaları satmak için doğaçlama bir şarkı da besteleyip seslendiren Levent, bu davranışıyla büyük takdir topladı.

"30 YILLIK KARİYERİMDE BİR İLK"

Konserin sonunda, Haluk Levent tüm kağıt helvaları satın alarak izleyicilere dağıttı. Sahneye yeniden çıkan Levent, "Sabahtan beri satmaya çalışıyordu kardeşimiz, ben de satmak istedim. 30 yıllık sahne kariyerimde ilk kez böyle bir şey yaptım," şeklinde konuştu. Satıcıyı sahneye davet ederek ona sarılan Levent, büyük bir alkış aldı.