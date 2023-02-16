Haluk Levent merakla beklenen açıklamasını öne çekti: Paraları kimseye vermem, veremem

AHBAP derneğinin kurucusu ve başkanı Haluk Levent, bu akşam yapacağı açıklamayı öne çekti. Ahbap'a bağışlanan paraların namusu olduğunu söyleyen Haluk Levent, "Sizin paranız benim namusum! Hiç kimseye kuruluşa vermem! Veremem! Kimse de benden istemedi!" ifadelerini kullandı.

Ahbap Derneği kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen büyük deprem sonrası yardım çalışmalarını sürdürüyor. Ünlü sanatçı depremin ilk anından bu yana kendisini arayarak bağış yapan ünlüleri ve bağışladıkları miktarları sosyal medya hesabından duyuruyor.

AKŞAM 22.00'Yİ İŞARET ETMİŞTİ

Haluk Levent dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 16 Şubat akşamı saat 22.00'de bir açıklama yapacağını duyurmuştu. Haluk Levent aldığı ani bir karar ile açıklamayı erken yaptı.

AÇIKLAMASINI ÖNE ÇEKTİ

Bağışlanan paraların kendisinin namusu olduğunu söyleyen Haluk Levent, bağışları herhangi bir kuruluşa vermeyeceğini belirtti. Levent, paylaşımlarında şunları söyledi: "Bugün akşam saat 22.00 de bir açıklama yapacaktım. O kadar çok spekülasyon yapıldı ki herkes ama herkes toplanan bağışlara el konulacağını, Kızılay'a ya da AFAD'a aktaracağımı yazıp çiziyor. Olay daha çok büyümesin diye açıklamamı erkenden yapayım dedim.

"SİZİN PARANIZ BENİM NAMUSUM"

Açıklayacağım durumdan önce şunu söyleyeyim. Sizin paranız benim namusum! Hiç kimseye kuruluşa vermem! Veremem! Kimse de benden istemedi! Şu an yüzbinlerce insan evsiz donuyor. İlk iş TOKİ ile görüştüm. Acil konut yaptıracağız!

"TIKANMA NOKTASINA GELMİŞTİK"

Açıklayacağım konu şuydu; Son 2 günde bazı işgüzarların sahada Ahbap Faaliyetlerinin çalışmalarını aksatmaya yönelik girişimleri olduğunu gördük. Tıkanma noktasına gelmiştik. Dünden beri ilgili yerlere onları şikayetimizi belirttik. Sağ olsun yetkililer olayı çözdüler. Sahadayız.

"AÇIKLADIĞIMIZ PLANLARI HARFİYEN UYGULAYACAĞIZ"

İşimizin başındayız. Daha önce açıkladığımız planları harfiyen uygulayacağız. Bu bütçenin biraz daha fazla miktarı tekrar bağış olarak gelince acil eylem planımıza geçtik ve evi yıkılmış canlarımıza konut yaptırmaya karar verdik! Bilginize."