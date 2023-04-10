Haluk Levent'in başarısıyla adından söz ettirdi! Dünyanın en etkili kişileri arasına girdi

Kurucusu olduğu AHBAP derneği ile yaptığı yardımlarla adından söz ettiren başarılı sanatçı Haluk Levent, Time dergisi tarafından "dünyanın en etkili" kişileri arasında gösterildi.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Şarkıcılığın yanı sıra kurucusu olduğu AHBAP derneği ile birçok afet bölgesine sayısız yardımlar yapan Haluk Levent de dünya çapında adından söz ettirdi.

EN ETKİLİ 100 İNSAN ARASINDA

Haluk Levent, Time dergisi tarafından 2023'te dünyanın en etkili 100 kişisi arasında gösterildi. Time'ın listesi "İkonlar, Titanlar, Sanatçılar, Liderler ve Yenilikçiler" başlıkları altında oluşturuluyor.

Haluk Levent geçtiğimiz günlerde de en güvenilir ünlüler araştırması listesinin 1. sırasında yer almıştı. Listeyi gördükten sonra paylaşım yapan ünlü isim "Bu güvenin Ahbap'tan kaynaklı olduğunu biliyorum. Güveninize teşekkür ediyorum" demişti.