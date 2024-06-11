Haluk Levent, Gamze Özçelik'in geçmişiyle ilgili yapılan yoruma sessiz kalmadı

Uzun yıllar önce oyunculuğu bırakarak dünya çapında iyilikler yapan Gamze Özçelik, geçtiğimiz günlerde Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlendi. Nikahıyla gündeme gelen Özçelik'in geçmişte yaşadığı tatsız olayı hatırlatarak yorum yapan birini göre Haluk Levent ise tepki gösterdi.

"YAPMAMALISIN, SİLELİM"

Özçelik'in evlilik haberinin ardından bir paylaşım yapan kadın kullanıcı "Gamze Özçelik ne kadar değişmiş, maşallah nurlanmış. Nokia 6600 cep telefonum vardı açar izlerdik" dedi. Yorumu gören Özçelik'in yakın arkadaşı Haluk Levent ise kullanıcıya cevap vererek "Merve! Yapmamalısın! Eski erkek arkadaşı tarafından ilişkisi ifşa ve istismar edilen kadın için bunları yazmak kadın onuruna inandığımız değerlerin tümüne aykırıdır. Yakinen biliyorum yıllardır insanlık için emek veriyor. Haydi silelim tweeti" ifadelerini kullandı. Kadın kullanıcı Haluk Levent'in yorumunun ardından paylaşımı sildi.

Gamze Özçelik'in 2000'li yıllarda görüntüleri basına sızmıştı. Görüntülerin ardından Özçelik'in eski sevgilisi Gökhan Demirkol hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açılmıştı.