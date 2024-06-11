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Haluk Levent, Gamze Özçelik'in geçmişiyle ilgili yapılan yoruma sessiz kalmadı

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Haluk Levent, yeni nikah masasına oturan Gamze Özçelik hakkında yapılan çirkin yoruma sessiz kalamadı. Yorumu yapan kişiyi uyaran Levent, "Eski erkek arkadaşı tarafından ilişkisi ifşa ve istismar edilen kadın için bunları yazmak kadın onuruna inandığımız değerlerin tümüne aykırıdır. Hadi silelim tweeti" dedi.

Uzun yıllar önce oyunculuğu bırakarak dünya çapında iyilikler yapan Gamze Özçelik, geçtiğimiz günlerde Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlendi. Nikahıyla gündeme gelen Özçelik'in geçmişte yaşadığı tatsız olayı hatırlatarak yorum yapan birini göre Haluk Levent ise tepki gösterdi.

"YAPMAMALISIN, SİLELİM"

Özçelik'in evlilik haberinin ardından bir paylaşım yapan kadın kullanıcı "Gamze Özçelik ne kadar değişmiş, maşallah nurlanmış. Nokia 6600 cep telefonum vardı açar izlerdik" dedi. Yorumu gören Özçelik'in yakın arkadaşı Haluk Levent ise kullanıcıya cevap vererek "Merve! Yapmamalısın! Eski erkek arkadaşı tarafından ilişkisi ifşa ve istismar edilen kadın için bunları yazmak kadın onuruna inandığımız değerlerin tümüne aykırıdır. Yakinen biliyorum yıllardır insanlık için emek veriyor. Haydi silelim tweeti" ifadelerini kullandı. Kadın kullanıcı Haluk Levent'in yorumunun ardından paylaşımı sildi.

Gamze Özçelik'in 2000'li yıllarda görüntüleri basına sızmıştı. Görüntülerin ardından Özçelik'in eski sevgilisi Gökhan Demirkol hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açılmıştı.

Haluk Levent, Gamze Özçelik'in geçmişiyle ilgili yapılan yoruma sessiz kalmadı

Haluk Levent, Gamze Özçelik'in geçmişiyle ilgili yapılan yoruma sessiz kalmadı

Haluk Levent, Gamze Özçelik'in geçmişiyle ilgili yapılan yoruma sessiz kalmadı

Haluk Levent, Gamze Özçelik'in geçmişiyle ilgili yapılan yoruma sessiz kalmadı

Haberler.com / Betül Cirit - Magazin

Gamze Özçelik Haluk Levent Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (21)

sivri:

haluk levent seni çok severim ama dediğine katılmıyorum malesef belki onlar gibi de çirkin ithamlarda bulunmam ama sana da katılmam

8
355
yanıtYanıtla
İbrahim Demirel:

Neyine katılmıyorsun? Senin ailen yokmu? Bu durum senin ailenin başına gelse ne hissedersin?

yanıt209
yanıt3
muhammet demirkapı:

Katılmadığın şey ne? Evlendiği adam mısın da sana dert oldu bu konu.

yanıt119
yanıt4
Sicak Kafa:

aha bu da erkek Merve..

yanıt21
yanıt0
Ahmet null:

Sen düdüksün sivri seni herkes üfürebilir

yanıt11
yanıt1
Sinan Uygun:

katılmaz san ne işin var burda

yanıt6
yanıt0
Sagocu 21:

helal olsun kral adamsın HALUK LEVENT

184
4
yanıtYanıtla
dersu uzala:

ne demişler destek olamıyorsan köstek olma bari ...bırakın insanları mutlu mesut yaşasınlar

176
0
yanıtYanıtla
İLK SAV:

Kendilerini melek gibi görüp sadece insanların geçmişteki hatalarını pervasızca eleştiriyorlar. Unutmayın kul kınadığını yaşamadan ölmezmiş. Çok kötü kalplisiniz. Sadece dönün aynaya bakın yeterlidir.

137
2
yanıtYanıtla
BAŞKOMSER ZEKİ:

"Kim bir kardeşini, bir günah sebebi ile ayıplarsa, o günahı işlemedikçe o kimse ölmez."(Hadis-i Şerif) - "Kınamayınız, kınadığınız şey başınıza gelmedikçe ölmezsiniz." (Hadis-i Şerif) Sırf bu yüzden susmayı tercih ve şiddetle tavsiye ederim.

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