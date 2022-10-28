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Haluk Levent'i konserinde sinirlendiren hareket: Burası şehit ismi verilmiş bir park

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Ünlü sanatçı Haluk Levent, Adana'da Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay Parkında binlerce hayranı ile buluştu. Konserde bayrak direği kaidesine çıkan hayranlarını besteyle indirmeyle çalışan Levent, "Kırmızı gömlekli inmem diyor. Burası Kubilay Parkı canım. Burası şehit ismi verilmiş bir park. Burayı çürütmeyelim. Eğer memleketi seviyorsak bu ülkeyi seviyorsak. Oraları kirletmeyelim" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ünlü sanatçı Haluk Levent'i Adana'nın Kozan ilçesindeki hayranlarıyla buluşturdu.

Haluk Levent'den konserde sert çıkış: Burası şehit ismi verilmiş bir park, burayı çürütmeyelim

Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay Parkında binlerce hayranı ile buluşan Haluk Levent, "Adana'da gördüğüm manzara ile Kozan'da gördüğüm manzara aynı. Biz tez canlıyız" dedi. Cephan'daki konserinde kaybolan çocuk için sahnede beste yaparak ilgi gören Haluk Levent, bu kez bayrak direği kaidesine çıkan hayranlarını indirmek için beste yaptı.

Haluk Levent'den konserde sert çıkış: Burası şehit ismi verilmiş bir park, burayı çürütmeyelim

Gitarını eline alan Haluk Levent, "Şşşt inelim direkten. Öyle konser izlenmez ki. Kozan'da güzel bir gecede ama çocuklar böyle olmaz ki. Şşşt inelim direkten. Bir arkadaş indi sizler kaldınız. Kozan'da güzel bir gece ama böyle olmaz ki. 3,2 olmuş sen kaldın. Haydi kahramanlık yapıpta inelim. İnmezse yuhlayalım. İnerlerse alkışlayalım" diyerek beste yaptı.

Haluk Levent'den konserde sert çıkış: Burası şehit ismi verilmiş bir park, burayı çürütmeyelim

İnmemek için direnen bir hayranına ise "Diyor ki kendi kendine meşhur olmuşum. İnmiyorum işte. Herkes bana bakıyor, parkın oradan inmesem ne olur ki. Canımın için Haluk abin olarak diyorum. Kırmızı gömlekli inmem diyor gardaş. Burası Kubilay Parkı canım. Burası şehit ismi verilmiş bir park. Burayı çürütmeyelim. Eğer memleketi seviyorsak bu ülkeyi seviyorsak. Oraları kirletmeyelim. Eğer hala inmeyeceksen Kozanlılar söyler sana. Alkışlayalım. Bak şarkı yazarım sokakta dolaşamazsın" diyerek alkışlarla gençleri direklerden indirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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