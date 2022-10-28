Haluk Levent'i konserinde sinirlendiren hareket: Burası şehit ismi verilmiş bir park

Adana Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ünlü sanatçı Haluk Levent'i Adana'nın Kozan ilçesindeki hayranlarıyla buluşturdu.

BAYRAK DİREĞİ KAİDESİNE ÇIKTILAR

Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay Parkında binlerce hayranı ile buluşan Haluk Levent, "Adana'da gördüğüm manzara ile Kozan'da gördüğüm manzara aynı. Biz tez canlıyız" dedi. Cephan'daki konserinde kaybolan çocuk için sahnede beste yaparak ilgi gören Haluk Levent, bu kez bayrak direği kaidesine çıkan hayranlarını indirmek için beste yaptı.

"İNELİM DİREKTEN, ÖYLE KONSER İZLENMEZ"

Gitarını eline alan Haluk Levent, "Şşşt inelim direkten. Öyle konser izlenmez ki. Kozan'da güzel bir gecede ama çocuklar böyle olmaz ki. Şşşt inelim direkten. Bir arkadaş indi sizler kaldınız. Kozan'da güzel bir gece ama böyle olmaz ki. 3,2 olmuş sen kaldın. Haydi kahramanlık yapıpta inelim. İnmezse yuhlayalım. İnerlerse alkışlayalım" diyerek beste yaptı.

"BURASI ŞEHİT İSMİ VERİLMİŞ PARK, BURAYI ÇÜRÜTMEYELİM"

İnmemek için direnen bir hayranına ise "Diyor ki kendi kendine meşhur olmuşum. İnmiyorum işte. Herkes bana bakıyor, parkın oradan inmesem ne olur ki. Canımın için Haluk abin olarak diyorum. Kırmızı gömlekli inmem diyor gardaş. Burası Kubilay Parkı canım. Burası şehit ismi verilmiş bir park. Burayı çürütmeyelim. Eğer memleketi seviyorsak bu ülkeyi seviyorsak. Oraları kirletmeyelim. Eğer hala inmeyeceksen Kozanlılar söyler sana. Alkışlayalım. Bak şarkı yazarım sokakta dolaşamazsın" diyerek alkışlarla gençleri direklerden indirdi.