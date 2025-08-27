Hakan Sabancı, Hande Erçel ayrılığının ardından eğlencede görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde ilişkilerini sonlandıran Hande Erçel ve Hakan Sabancı, sosyal medyada yaptıkları hamlelerle ayrılığı resmen ilan etti. İkilinin karşılıklı olarak Instagram hesaplarından birlikte oldukları tüm fotoğrafları silmesi, "ayrılık kesinleşti" yorumlarına neden oldu.

AYRILIĞIN PERDE ARKASI: ARZU SABANCI İDDİASI

Magazin kulislerine yansıyan bilgilere göre, ayrılığın arkasında Sabancı ailesiyle yaşanan fikir ayrılıkları yer alıyor. Özellikle Arzu Sabancı'nın, bu ilişkiye başından beri mesafeli yaklaştığı; oğluna "bu ilişkiyi tekrar gözden geçir" dediği öne sürüldü. Ünlü sunucu Ece Erken'in canlı yayında paylaştığı kulis bilgilerine göre, Hande Erçel evlilik adımı atmak isterken, Hakan Sabancı da bu fikre sıcak yaklaşıyordu. Ancak evlilik süreci ciddiye binince Arzu Sabancı'nın bu birliğe onay vermediği ve ilişkiyi dolaylı olarak sonlandırdığı iddia edildi. Erken'in açıklamaları sonrası, "Arzu Sabancı Hande Erçel'i aileye gelin olarak istemedi mi?" sorusu gündeme geldi.

HAKAN SABANCI, AYRILIK SONRASI EĞLENCEDE GÖRÜNTÜLENDİ

Ayrılık sonrası gözler Hakan Sabancı'ya çevrildi. Genç iş insanı, geçtiğimiz akşam arkadaş grubuyla eğlendiği anlarda objektiflere yansıdı. Neşeli halleriyle dikkat çeken Sabancı'nın keyfi yerindeydi. Sosyal medyada dolaşıma giren görüntüler kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

"FELEKTEN BİR GECE ÇALMIŞ"

Sabancı'nın eğlence dolu gecesinden sızan görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Kullanıcılar, Sabancı'nın rahat tavırlarını yorum yağmuruna tuttu. En çok paylaşılan yorumlardan biri, "Hakan Sabancı felekten bir gece çalmış resmen" ifadesi oldu. Pek çok takipçi, Sabancı'nın eğlenceye kaldığı yerden devam ettiğini öne sürdü.

Erçel ile yaşadığı ilişkinin ardından bu kadar kısa sürede dışarıda eğlenmesi, bazı takipçilerin tepkisini çekti. "Hande'yi ne çabuk unuttun, kendini hemen gecelere attın" şeklindeki yorumlar dikkat çekerken, Sabancı'nın yüzünden eksik olmayan gülümseme, "Hiç üzülmemiş gibi" yorumlarına neden oldu.

Öte yandan, sosyal medyada yükselen bir diğer tartışma ise toplumsal algı üzerineydi. Bazı kullanıcılar, benzer bir sahnede kadınların çok daha farklı tepkilere maruz kaldığını belirterek, "Bu görüntüler Hande'ye ait olsaydı, linç edilirdi" yorumlarını paylaştı. Bu yaklaşım, ayrılık sonrası kadın ve erkek davranışlarının toplumda nasıl farklı algılandığına dair eleştirileri de beraberinde getirdi.